想體驗美式電影裡，走到街角就可以坐摩天輪，飛高高跟心愛的另一半共賞夜色的情景嗎？你夢裡曾想像的夢幻街景，都市中的轉角遊樂園，如今來到桃園青埔就可以親自體驗！先前在高雄港七碼頭開幕後引爆討論熱潮的「JETS嘉年華」，桃園場在9月26日正式開幕(25日晚間將舉辦VIP之夜)，現場設置超過30項專門給大人、小孩玩的遊樂設施，絕對讓你瘋狂不已，釋放今年因為疫情而苦悶不已的心情。

JETS嘉年華桃園場於9月26日正式開園，現場設置超過30項的遊樂設施，其中大型遊樂設施包含25公尺8層樓高、車廂還會360度旋轉的「Sky Diver 瘋狂尖叫摩天輪」、帶你體驗飛上天際快感的「Cliff Hanger 翱翔天際」、感受隨駭浪擺盪的「Power Surge 驚濤駭浪」、置身暴風圈中般驚險刺激的「Hurricane 瘋狂颶風」、彷彿就要擎天的「Pirate Ship 擎天海盜船」、飛高高搖擺的「Wave Swinger 搖擺波浪」等，肯定讓你心跳加速，等著你來挑戰。

此外還有全台首次亮相的「遊園歡樂小火車」，大人小孩都能乘坐小火車遊繞整個園區，還有更適合小朋友的「旋轉木馬」、「狗狗小飛車」、「小飛象」、「奔馳小汽車」等親子設施，以及絕對不能錯過的投籃與闖關遊戲，過關就能把市面買不到的超可愛大型玩偶帶回家！園區也特別邀請知名小吃等美食進駐，攤位精選台灣在地夜市特色美食，以及美式遊戲攤位，讓你體驗在別處感受不到的美式風情。

KLOOK獨家開賣JETS嘉年華門票。圖為「Sky Diver 瘋狂尖叫摩天輪」（圖片授權：IG @kvino826）、與「Wave Swinger 搖擺波浪」（圖片授權：IG @kvino826）區域，來到這裡輕鬆拍出網美照。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

JETS嘉年華桃園場的Sky Diver 瘋狂尖叫摩天輪。（黃慧雯攝）

JETS嘉年華桃園場營業時間從下午到晚上，日夜各有不同風情，白天明亮熱鬧，晚上則是絢爛繽紛，加上在地的裝飾燈光，無論白天來、晚上來，絕對都讓你輕鬆拍回網美照，打卡最讓朋友羨慕！

JETS嘉年華桃園場活動場地選在桃園青埔，正是華泰名店城、新光影城、Xpark水族館、全台最大IKEA進駐之地，就在桃園高鐵站前廣場旁（高鐵北路一段與青埔路二段交叉口），到達高鐵桃園戰後步行3分鐘可抵達。營業時間是9月26日至11月30日，每週一、三、四、五15:00-21:00；週六、日、例假日11:000-21:00，每週二休園。桃園場次的票券由KLOOK獨家販售。

「JETS嘉年華」桃園場入園票每人80元，憑桃園市民卡、桃捷一日票，則可以40元優惠價購買入園門票（每卡每日限購4張）。園內遊樂設施採單項計費，費用有60元、90元、120元之別，園內其他飲食、商品、遊戲都需額外收費，三歲以上或是身高90公分以上者需要購票入園。

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