中秋佳節將近，許多民眾開始排定假期，要返鄉陪伴家人，但社會上有許多獨居老人，卻怎麼樣也盼不到家人團聚，近日田中鎮長洪麗娜，與華山基金會一同到鎮內訪視獨老，並送上生活用品，洪麗娜表示，看到長輩露出殷切期盼關心的臉，讓她感觸很多，希望所有人都能珍惜身邊的長輩，多點陪伴。

秋節將近，田中鎮長洪麗娜與華山基金會田中站長李翠婷，帶著生活用品，探視住在鎮上的獨居老人，還與代役男一起協助獨居長者打掃環境，近兩個禮拜訪視鎮上超過60位的獨居老人，洪麗娜說，將來會安排村里幹事與社政課員，固定時間訪視，讓所有長輩感受更多的愛。

田中鎮長洪麗娜(左2)，近兩個禮拜訪視鎮上超過60位的獨居老人，洪麗娜說，將來會安排村里幹事與社政課員，固定時間訪視，讓所有長輩感受更多的愛。(田中公所提供／吳建輝彰化傳真)

洪麗娜說，田中是一個充滿愛的小鎮，近日訪視的獨老可以發現，除了少數家庭經濟困難，大部分長輩的經濟狀況都還許可，獨居的原因多半是放不下自己故鄉，子女在外地打拼，造成獨居情況，而他們最欠缺的就是陪伴，所以看到公所大陣仗的訪視陣容，讓長輩們都格外興奮與高興。

洪麗娜說，地方政府積極爭取經費，普設日照據點、中心，就是希望能讓長輩走出來，不要與孤單寂寞共舞，未來希望能協調偏鄉小學，一起加入日照行列，讓長輩可以到學校服務，活動筋骨，走出戶外，遠離孤獨，快樂養老。

(中時 )