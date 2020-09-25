警政署本月23日發布120名高階警官職務調整，今天（25日）辦理到任，新北市警察局上午舉行卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，由新北市副市長謝政達主持，謝政達勉勵新任同仁戮力以赴，做好各項治安工作，同時對卸任同仁為新北市治安的貢獻，予以肯定。

職務調整包括原新店分局長陳杏結調陞警政監，原三重分局長林富助調陞內政部警政署保安警察第四總隊主任祕書，原永和分局分局長謝宗宏調任台北市南港分局長，原樹林分局長張明和調任嘉義市警局副局長。

新店分局長余昭俊接任，保安警察大隊長黃南山接任，土城分局長周振安接任，三重分局長林故廷接任，中和分局長李建廣接任，三峽分局長許芳毅接任，永和分局長李宏振接任，汐止分局長陳朝新接任，樹林分局長陳永昌接任，金山分局長趙家輝接任。

謝政達致詞時表示，首先對卸任同仁表達最高敬意與感謝，希望到其他工作崗位後，不忘新北市這個大家庭，同時恭喜新任分局長，期勉警察同仁能在工作職位上自我實現、創造自我價值及定位。也感謝各界賢達長期鼎力支持，挹注資源為警察同仁加油打氣。

(中時 )