中天型男主播王又正主持政論節目《新聞深喉嚨》風格犀利，深受觀眾喜愛。昨他於臉書宣布，將離開主持一年多的節目，「但不會離開你們的手機、電腦和我們直到現在，都共同堅持並堅守的信念」，確定結合《中時新聞網》資源，朝網路節目發展。但昨晚《鏡週刊》不實報導「旺中為向對岸涉台高層交代，才讓王又正轉往網路復活」，《中天》表達嚴正抗議，也將採取法律行動。

《中天》聲明，《鏡週刊》不實報導指「旺中為向對岸涉台高層交代，才讓王又正轉往網路復活」，中天痛斥完全無中生有編故事，從頭到尾未向中天查證，惡意明顯，且在中天9月24日晚間發出聲明駁斥後，《鏡週刊》不但未更正，也未平衡刊登中天說法，蓄意誹謗事實明確，中天新聞表達嚴正抗議，將對不實報導及惡意散佈者採取法律行動。

中天聲明如下：

《新聞深喉嚨》節目主持人王又正決定十月轉戰新媒體，中天新聞部表達同意並且支持這個決定。

中天新聞為服務廣大觀眾，提供多元論述平台，發揮媒體第四權的社會責任，於十月五日起，週一至週五晚間八點同一時段，接檔推出《頭條開講》談話節目，由主播周玉琴及政治中心主任林嘉源共同主持，敬請支持中天的觀眾朋友準時鎖定！

有媒體詢問，這項異動是否為了讓換照順利，中天新聞表示，外界過多聯想，中天沒有進一步評論。

《頭條開講》節目資訊：

開播：10月5日 中天新聞台 52頻道

時段：週一至週五 20:00-22:00

主持人：主播 周玉琴、政治中心主任 林嘉源

理念：愛台灣，就是讓台灣人民過得更好！

(中時 )