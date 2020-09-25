崎頂海水浴場雖有停車場，但不便大客車進出。（謝明俊攝）

竹南鎮公所初定在崎頂海水浴場大門外這塊空地闢建停車場，已獲林務局同意解編。（謝明俊攝）

早年到崎頂海水浴場只能搭火車到達。（謝明俊攝）

竹南崎頂海水浴場是竹苗地區許多4、5年級民眾小時候重要回憶，但近幾年來時空環境變遷，使得崎頂海水浴場的遊客量銳減，竹南鎮公所全力活化崎頂海水浴場，爭取林務局同意解編保安林地，作為停車場用地，目前已向國有財產署及地政單位申請假分割，獲准後將盡速動工。

苗栗縣南北各擁有崎頂及通霄等2處海水浴場，都有相當的歷史，早年新竹、苗栗等地區中小學校，因休憩活動場所少，崎頂海水浴場就成為學校師生課外教學的首選去處，成了4、5年級甚至是6年級生少時重要回憶。

近1、20年來，國內各地開發新景點，崎頂海水浴場不免遭冷落，加上位處偏郊，交通不便，早年到崎頂都得靠火車接運，因而影響遊客量銳減，直到西濱快速道路開通後，遊客量才逐漸回溫，去年，西濱快速道路通霄至苑裡段正式全線通車，成了崎頂海水浴場重生的重要因素，為了讓崎頂海水浴場重回過去榮景，成為竹南觀光的亮點之一，竹南鎮公所盡全力拉抬。

崎頂海水浴場正門前方本有停車場，但因腹地不大，多數規畫成汽車停車格，只有旁側留有2個大型遊覽車的車位，但進出並不方便，由於前往崎頂海水浴場最便利的方式還是自行開車，或是搭乘巴士遊覽車，搭乘火車雖然仍是選項，但區間車班次受限，也影響到便利性。

因此，為了活化崎項海水浴場，竹南鎮公所在周邊找尋適合的停車場用地，結果發現崎頂海水浴場大門口牌樓正對面的空地，位置和面積都非常適合，經查空地是屬於林務局海岸保安林地，竹南鎮公所費了相當大的努力，並透過立委陳超明居間協調爭取，日前終於獲得林務局同意解編。

獲得林務局同意解編的保安林地面積有1229平方公尺，目前竹南鎮公所已向國有財產署申請撥用，並向地政事務所申請假分割中，一旦手續完成，將盡快動工，將設置6個大客車、14部汽車停車格，提供便利的停車條件，來吸引遊客回流。

(中時 )