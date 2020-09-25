新冠疫情肆虐全球，醫療保健議題再度引起重視，除了精準化、個人化的健康醫療為重要訴求外，遠距醫療也加速發展，醫療行業的數位轉型，構建「醫療產業生態系」已是明確趨勢。盛弘(8403)近年來以集團方式持續整合布局，董事長楊弘仁表示，近年來以集團方式持續整合布局，以點、線、面，逐步打造自有的大健康生態體系，新冠疫情更突顯公司在正確的趨勢上發展。

盛弘集團呼應政府「精準健康戰略產業」政策打造醫療產業生態圈，包含診斷、治療、智慧醫療、照護與精準預防五面向。在物聯網、穿戴式裝置、AI等數位科技的輔佐下，醫療照護已逐步跨出醫院圍牆。今年疫情不但推升大健康生態體系的價值，預期亦可加速國內數位醫療轉型發展，盛弘則已是超前部署迎接5G的AI時代來臨。

楊弘仁說，集團以資源共享，進行醫電系統串連進行線上/線下虛實整合，向上建立採購資訊平台串聯藥品供應服務醫院與診所，向下則透過APP平台及連鎖藥局服務社區民眾。

盛弘集團以敏盛醫院一家地區型醫院為起點，迄今逾45年，歷經企業轉型、改造及不斷升級，近年積極拓展布局，目前已是台灣最完整的健康生態體系。除強化醫療體系的服務之外，前年起併購躍獅連鎖藥局和哈佛健診中心、成立盛雲電商平台建置診所及藥局採購的供應鏈，盛弘自有醫、藥、檢的大健康生態系已具體成形。

(時報資訊)