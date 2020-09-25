AD drilled a jumper with one eye closed 👀 pic.twitter.com/UsIcZcLvUy — Bleacher Report (@BleacherReport) September 25, 2020

當「一眉哥」安東尼戴維斯第3節不小心扭傷左腳踝，隨即倒地痛苦不已的模樣，相信已讓湖人球迷嚇出一身冷汗，幸好他仍帶傷打完比賽，感覺就跟沒事一樣，但他賽後表示，「其實我扭得蠻嚴重的，但我想沒有那麼糟糕，我會沒事的！」

事實上，安東尼戴維斯從比賽一開始就遭「暗算」，當他想要投籃時，遭到金塊前鋒葛蘭特戳到眼睛，讓他頓時變成「獨眼龍」，誇張的是，就算只剩一隻眼睛可以睜開，一眉哥仍很不可思議起身跳投，這球也照樣空心命中，真的太神了。

沒想到第3節安東尼戴維斯換成碰上另類「埋地雷」，他在跳投後落下，左腳踝就那麼剛好踩到正在後退的金塊前鋒米爾沙普腳後跟，讓他左腳踝當場扭到，不過看來並非那麼嚴重，一眉哥說：「現在腳踝感覺很好，希望能在未來兩天恢復。」

湖人總教練佛格當然也被嚇到不行，他在賽後表示，「我們一直以來都在擔心這樣的傷勢出現，很高興安東尼戴維斯堅持了下來，但我們會在明天仔細觀察他的身體反應如何。」光看一眉哥最後仍打41分鐘，看來這次應該是虛驚一場吧！

(中時 )