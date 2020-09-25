中山大學校長鄭英耀日前拋出說法，認為兩岸學術交流不對等，該校將代表停止交流，但學界認為，實則自行判斷，如果兩岸文教交流全面中止，包含陸生不再來台攻讀學位，再加上我方公立大學碩博士班招不滿，研究型大學勢必首當其衝，生源不足而所受傷害最大，兩岸更失去和平利基，將形成雙輸的局面。

鄭英耀近日接受媒體採訪時提到，認為兩岸學術交流已不對等，大陸學者來台交流，都夾雜政治目的，已影響國安，更直指大陸學者或大學不願分享研究，只是想要竊取該校學術研究能量，頂尖大學必須謹慎，因此校方已停止彼此交流，也提醒校內教師，務必確保自身研究不能被竊取。

世新大學副校長李功勤表示，若此事為真，公立大學將擬停止兩岸學術交流，「不知是否全面或針對不對等的學校停止交流？如果是全面，則是不智政策，失去兩岸高教學術交流，將是雙輸的局面。」

李功勤進一步指出，假設兩岸學術交流中斷，研究型大學的損失更大。主要是受少子化衝擊，即便是公立頂尖大學，如今也都面臨碩博士班招不滿的情況，而研究型大學所招收的學位陸生主力，大多是攻讀研究所以上班別，因此都希望招收大陸「雙一流」大學的優秀學子。

大陸高教「雙一流」制度，非常重視國際化程度，是大陸高教評鑑的重要指標，北京大學、北京清華大學等名校都囊括其中。李功勤以此談起，如果全面禁止交流，再加上陸生來台人數逐漸減少，甚至歸零，不只少了學生來源，招不到頂尖大陸學生及交換學生，甚至兩岸頂尖學者的學術交流也停止，對於追求全球化學術卓越的大學而言，「不但不智，更是雙輸的局面」。

台灣科技大學校長廖慶榮說，是否對等則可由各校自行判斷，但只要在合法的情況下，還是鼓勵兩岸學術交流。

至於這次防疫，我方最後演變成政治操作，陸生歷經艱辛萬苦才回到台灣。廖慶榮則提到，前段公立大學招生，人數不是最在意的部分，「主要考慮的是想招收世界一流的學生」。

廖慶榮提到，不少陸生確實很優秀，很歡迎來台攻讀碩博士班，但現在情況已經不同，大陸今年沒有開放陸生來台報讀碩博士班，因此今年在台灣念碩博士班的陸生，幾乎都是畢業於我方大學的陸生學位生。

論及陸生來台人數恐逐漸歸零，甚至兩岸學術交流也不慎明朗，廖慶榮直說：「滿可惜的」。

(旺報 )