竹南濱海風景特定區擁有美麗沙灘，並有許多海上運動。（謝明俊攝）

苗栗沿海多數土地，除了部分屬私有地外，其餘多數是屬海岸保安林地，屬林務局管轄，基於防風防砂及維護自然生態的最高原則，林務局對於海岸保安林的管制解編是非常嚴格。而苗栗縣政府規畫竹南後龍一帶濱海特定風景區，裡面有許多土地是屬林務局管轄，雙方立場迴異，政府機關間溝通協調還有很長的路要走。

台灣光復後，苗栗沿海日據時代所畫定的海岸保安林地，一度指由縣政府管轄，至2003年，縣府以無力管轄為由，希望交還中央，才由林務局接管，並由新竹林管處海岸林工作站執行管理，林地屬性為飛砂防止保安林，維護原有林相、禁止濫伐及造林是工作站主要工作項目。

苗栗濱海風景特定區開發須由林務局同意部分海岸保安林地解編。（謝明俊攝）

維護海岸保安林地林相完整是林務局工作。（謝明俊攝）

竹南海濱區域，由龍鳳漁港往南至長青之濱，有一條長約4公里的帶狀海岸森林，林內有許多海濱植物所組成的林相，更是獨特台灣紫斑蝶的最大棲地，擁有很深厚的觀光資源，苗栗縣政府及竹南鎮公所都想好好開發，打造成苗栗沿海觀光亮點。

由苗栗縣府文觀局及竹南鎮公所合力規畫「苗栗濱海風景特定區」專案，準備向交通部觀光局爭取通過，後來因後龍鎮爭取將海角樂園一帶併入，所以專案一度撤回修改後再重送，目前已獲交通部初步審定，未來通過定案後就可向交通部爭取經費進行全面開發。

但由於這個濱海風景特定區內許多計畫用地，是屬林務局所管轄的海岸保安林地，雙方立場迴異，未來勢必要經過相當多的溝通協調。竹南鎮公所認為，濱海風景特定區最重要的觀光資源，就是這些海岸森林，因此，維護林相的完整是設置濱海風景特定區很重要的原則，所以希望林務局同意部分特定點的解編，可供建置停車場等公共設施，在發展觀光及維護自然生態上取得平衡。

(中時 )