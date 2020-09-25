上個月宣布開放美豬、美牛進口後，尤其是美豬，各界爭議不斷，其中以食安問題最受外界擔憂，政府則以加強肉品來源標示因應。蔡英文總統今宣傳「台灣豬識別標章」評選活動，並強調，「台灣豬不怕競爭，準備重返國際市場」。

蔡總統今臉書指出，平常走遍全國各地時，最喜歡品嘗在地的小吃。她有信心，優質的台灣豬不怕競爭！現在，台灣豬除了準備重返國際市場，更要在國內落實標示，讓消費者可以一眼識別、安心購買。

蔡英文表示，要推薦大家追蹤行政院農業委員會和陳吉仲主委的臉書，任何關於農業議題的假訊息澄清、或是最即時的政策說明，都會公布在上面。請大家共同來支持台灣農業。

蔡英文還挺醒大家，下周一（9月28日）傍晚前，一起上網票選（https://taiwanpork.coa.gov.tw/vote.php）台灣豬識別標章。

總統強調，她看了一下，18件入選作品都很有特色。

(中時 )