女星Makiyo（川島茉樹代）以偶像歌手身分出道，2012年因為酒醉路邊痛毆運將，導致形象跌落谷底，重創演藝事業，近來她靠著直播賣東西、上談話性節目，似乎有意復出演藝圈，而她回想昔日負面新聞纏身時，慘遭網友霸凌，每天都得靠著吃安眠藥才能入睡。

根據《三立新聞網》報導，Makiyo提到2012年酒醉踹運將事件，形象跌至谷底的她，每天面臨一連串網路霸凌，網友不僅留言要她去死，還要她離開台灣回去日本，對此她無奈表示：「我消失不了，死不了啊」，而且強調當時母親還健在，只想好好留在台灣，不過身心俱疲的她表示當時壓力極大，只能靠著安眠藥入睡，但都見不著效果。

而在經歷一連串負面新聞後，又遭逢母親病逝，讓她一度失去生活重心，回想起來當時每天浪費時間廢在家裡，讓她坦言相當可怕，如今走出那段人生低潮的她，也不斷提醒自己要過得很好，才是活下來的人給予自己的任務。

如今積極復出的Makiyo，表示已經是滴酒不沾，至於36歲的她被問及有沒有結婚計畫？她表示年輕時，男朋友沒有斷過，但發生痛毆司機負面新聞後，怕給外界不好印象，因此就不敢再交男朋友了。

(中時新聞網)