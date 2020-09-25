立委趙正宇到議場簽到。（姚志平攝）

台北地檢署偵辦立委收賄案，台北地院裁定包括民進黨立委蘇震清、國民黨立委陳超明、廖國棟等3現任立委續押，無黨籍立委趙正宇無保請回。趙正宇今接近中午赴立法院完成報到，並到議場簽到，趙正宇受訪重申，前辦公室主任林家麒收受業者1100萬元施壓官員變更陽明山土地用途，他真的都不知情，並強調會繼續做好立委職責為民服務，同時靜候司法調查。

台北地檢署日前依貪汙治罪條例財產來源不明罪及稅捐稽徵法起訴趙正宇，至於被控收賄部分，趙正宇獲不起訴；台北地院日前召開移審庭，趙正宇無保請回，趙正宇只要依規定赴立院完成報到，仍可繼續行使立委職權。

趙正宇今接近中午在助理陪同下，戴口罩前往立院人事處報到，面對媒體詢問前助理涉嫌施壓官員陽明山土地變更案，趙正宇僅表示，「我真的不知情，我跟陽明山（指陽明山國家公園管理處關說案）一點關係都沒有」。

趙正宇受訪時發表3點聲明，他感謝檢察官查證，在陽明山關說收賄案還他清白，不起訴處分，後續將會靜待司法，並配合偵查程序。趙正宇強調，他還是立委，會把職責做好繼續為民服務，感謝鄉親的支持，謝謝大家。

(中時 )