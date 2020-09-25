為協助台商能在歐盟越南自由貿易協定（EVFTA）生效後掌握經濟脈動，安永（EY）聯合會計師事務所於25日舉辦「CEO＆第二代聯誼會系列演講：歐盟越南自由貿易協定生效後之台商回到越南」，為越南台商提供相關分析建議以提前掌握未來經濟動態。

歐盟越南自由貿易協定（EVFTA）於8月1日生效，成為自新加坡之後第二個與歐盟簽訂自由貿易協定的國家，預計會帶給越南另一波高經濟成長動能之黃金十年，更進一步吸引外國直接投資。

財團法人中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年指出，EVFTA雖有助於越南台商拓銷歐盟市場，但對在台灣企業可能會產生排擠效果，尤其是此協定要求相當比例的製造或製程在區內完成，將鼓勵更多廠商到當地投資。

我國為越南第四大外資來源國，未來台灣企業可由完善供應鏈、推動社會文化交流、創新創業合作、醫療合作此四大層面著手，並可善用越南政府推動產業轉型的機會。

劉大年建議，台灣、越南未來可建立制度化對話安排、排除雙邊市場進入障礙、搭建產業合作及民間交流平台、運用越南台商優勢與能量。

安永聯合會計師事務所副總經理孫孝文認為，台商可進行企業組織重整，針對成本調整和利潤分配，以及移轉訂價之規劃依據產銷研合一之完整價格或產銷研分離之拆解價格執行；投資與貿易架構之設計可考慮由荷蘭或新加坡轉投資越南並設立採購配銷中心。

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