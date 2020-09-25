高雄市租霸集團首腦之一郭哲瑋找來金主呂英宗，與另名主嫌黃鉦凱在2017、18年間，四處用人頭承租11間廠房，大肆放置報價收費後載運的各式廢棄物，其中不乏有毒或易燃危險物品，之後一走了之，留下惡臭難聞的廢棄物至少5174公噸廢棄物散發難忍惡臭，橋頭地院認為郭哲瑋惡性重大，依違反廢棄物清理法等罪重判他10年徒刑，另24名被告分別判處8月至6年6月不等徒刑，全案仍可上訴。

租霸集團主嫌郭哲瑋和黃鉦凱找人頭承租11間廠房後，再接洽有清運廢棄物需求的廠商或司機，報價收費後載運、堆置各式廢棄物，從中牟利至少600萬元，但堆置廢棄物後竟然一走了之，由於超過上萬噸廢棄物，包括林園、大寮、鳥松、燕巢等地廠房受害地主，因無力負擔上千萬元清運費，至今大多仍維持現狀。

橋頭地檢署會同環保單位深入追查後大舉收網，日前在燕巢、仁武、大社等地發現3470公噸、1194公噸、510公噸不等電子五金廢料、塑膠混和物、泡棉、石棉板、汙泥及不明粉末廢棄物。

檢方認定，郭哲瑋、呂英宗、黃鉦凱主導一切，向廠商收清運費，再安排集團成員配合當人頭簽租賃約、或看管倉庫出入人車，檢方認為集團涉嫌違反廢棄物清理法，嚴重破壞生 態、周遭居民生活，還衍生龐大清除費用，依法起訴。

橋頭地院指出，被告郭哲瑋等人貪圖鉅額獲利，於高雄市各地租用倉庫或土地後，向全台各地廠商收廢棄物，放置人頭承租房地，致被害人遭受嚴重損失，該廢棄的黑色及黃色粉末含銅量超標，易飄散至附近農地或滲入地下水體，影響社區環境及農作安全，惡性重大。

一審法官認定，郭哲瑋等人以「先租後棄」方式進行環保犯罪，後果卻要由全民共同承擔，相當不公平，認為應該嚴厲譴責以儆效尤，因此重判郭哲瑋10年徒刑，黃鉦凱6年6月徒刑、呂英宗5年徒刑、其餘集團成員遭判處有期徒刑半年至4年不等徒刑。

(中時 )