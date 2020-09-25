不與美建交 林濁水：怪！蕭美琴怎自稱駐美大使 13:472020/09/25 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 不與美建交 林濁水：怪！蕭美琴怎自稱駐美大使。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外交部長吳釗燮對美國公共電台表示，「會持續強化雙邊經貿政治與安全關係，但目前不尋求建立全面外交關係」；民進黨前立委林濁水今在臉書指出，「怪！這樣台灣還算是個國家？而且不要當個真正的國家？但，蕭美琴又怎麼自稱駐美大使？」 林濁水又指出，吳釗燮又說若與中國發生衝突，台灣不會依靠美國干預，台灣防禦是台灣自己的風險與責任。「怪！台灣比日本在東亞或德國在歐洲還勇百倍！」 林濁水表示，蔡總統領導下，中華民國台灣既已派大使駐美，又謙虛到國家都不敢當，卻比日德都勇，真的是這樣？ (中時 ) #台灣 #林濁水 #大使 #美國 #蕭美琴 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台美經濟合作 恐淪為附庸 04:102020/09/25 時論廣場 疫情升溫變數增 內資撐盤生技旺 04:102020/09/25 證券．權證 黃偉哲不吃萊豬 支持本土豬 04:102020/09/25 地方新聞 美豬改審查？政院：不反對 04:102020/09/25 金融．稅務 三鐵女神梁子淇人字美胸被潑濕 側身電臀曲線辣翻 00:232020/09/25 星光 數位轉型迎會展新契機 貿協開班 04:102020/09/25 投資理財 陸官媒駁海峽中線 指美單方畫定 04:102020/09/25 焦點新聞 台北天空轟隆轟隆響 港媒：台海「10月驚奇」恐非空穴來風 01:082020/09/25 政治 陸最大10元商店 衝刺美股 04:102020/09/25 產業財經 大陸國防部撂話 不惜代價挫敗台獨 04:102020/09/25 兩岸要聞 政治熱門新聞 大陸若武統 年輕人願意上戰場？網友答案超意外：鍵盤開戰 - 政治 最新政黨街頭民調出爐 這個黨「票跑光了」 - 政治 解放軍真能打下台灣嗎？專家爆驚人真相 - 政治 一杯飲料見民進黨統治危機 宅神：蔡英文的動作讓我很害怕 - 新聞 「南」霸天表態反美豬 韓粉大讚：民進黨最後的良心 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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