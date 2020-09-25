外交部長吳釗燮對美國公共電台表示，「會持續強化雙邊經貿政治與安全關係，但目前不尋求建立全面外交關係」；民進黨前立委林濁水今在臉書指出，「怪！這樣台灣還算是個國家？而且不要當個真正的國家？但，蕭美琴又怎麼自稱駐美大使？」

林濁水又指出，吳釗燮又說若與中國發生衝突，台灣不會依靠美國干預，台灣防禦是台灣自己的風險與責任。「怪！台灣比日本在東亞或德國在歐洲還勇百倍！」

林濁水表示，蔡總統領導下，中華民國台灣既已派大使駐美，又謙虛到國家都不敢當，卻比日德都勇，真的是這樣？

(中時 )