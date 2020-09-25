大腸癌是國人癌症發生率的冠軍，而胸腔暨重症醫師黃軒引述刊登在美國醫學會雜誌的研究指出，每天喝咖啡可提高大腸直腸癌晚期患者的生存率，且四杯（含）以上的效果更顯著。

黃軒引述刊登在「美國醫學會雜誌-腫瘤學卷」的研究指出，晚期大腸癌患者喝咖啡（無論有無咖啡因）其總存活率和疾病無進展的存活率具關聯性。早在2018年就有研究指出，大腸癌非晚期或轉移性階段的病患，每天喝4杯咖啡會發現患者死亡風險顯著下降。

黃軒表示，2018年的研究是調查1599名的大腸直腸癌的早期患者，發現每天喝4杯咖啡可降低52％的死亡率，也降30％全疾病死亡率；且無論喝的咖啡中有無咖啡因，每天喝兩杯也能降低死亡率；此外罹癌前每天喝2杯咖啡的人，相較於少喝咖啡的人，其存活率更高。

黃軒指出，今年的研究則分析1171位大腸癌晚期且有轉移的患者，超過四分之三的人有每天喝咖啡的習慣。就數據顯示，每天多喝一杯咖啡，患者死亡風險平均下降10%，其中有63位患者每天至少喝4杯咖啡，其存活率達39個月，較總人群的平均還更好，死亡率相對下降36%。

不過，黃軒也說，疾病無進展存活率，與咖啡飲用量的關係稍微弱些，但每天至少喝四杯咖啡的人，其死亡風險仍相對下降22%。換算一下，一杯咖啡對應的風險相對下降約5%左右。此外，喝的咖啡是否含咖啡因，似乎並不影響效果。

黃軒解釋「咖啡使死亡率下降」的原因，可能與抗炎、抗血氧、抗血管生成等多重功效有關，因此能降低心血管疾病、糖尿病和癌症的發病風險。咖啡中含有「多酚咖啡酸」可以抑制大腸癌轉移的機制；而阿拉伯咖啡豆發現的抗氧化物質「咖啡豆醇」，可破壞訊息傳導和轉錄的激化蛋白的3，使癌症的新血管無法生成。

黃軒補充，咖啡中的類黑素則能抑制基質金屬蛋白酶 ，使癌細胞無法生長；高胰島素狀態，可讓癌細胞擴散變慢。而喝咖啡會使體內分泌多胰島素狀態，讓人體發炎反應降低；最後則是天然興奮劑「雙萜化合物」，常見於未經過濾的咖啡中，但也可能增加膽固醇的副作用。

黃軒提醒，此研究僅證實喝咖啡與晚期大腸癌的死亡風險有關係，目前暫時仍不能將咖啡當藥喝，不過至少在本次研究中顯示喝咖啡有益無害。

(中時新聞網)