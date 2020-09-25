台南市警察局無人機空勤管制台今日揭牌，台南市長黃偉者表示，未來要舉辦無人機比賽，讓高手良性競爭。（周書聖攝）

無人機一台要價60萬，市警局將來還要擴大編制，並輔助警員考取民航局飛行證照（周書聖攝）

台南市政府警察局無人機空勤管制臺今日揭牌，是全台第一支警察無人機隊，無人機將運用於交通勤務、治安偵查。市警局陸續擴大編制，輔導相關單位考取操作證照。台南市長黃偉哲表示還要舉辦無人比賽，增進交流。

台南市警察局、消防局、環保局、農業局，都有無人機隊，分別執行不同型態的任務，其中市警局總共有7架無人機，15位警員考取民航局高級飛行證照。今年8月已經成立首支跨局處的無人機隊，未來各分局都要編制無人機和專業飛手。

109年迄今，無人機已數次協助刑案偵辦及活動支援，當中還包括防疫勤務，透過無人機吊掛物資給民眾，應用層面廣泛。執法過程中，常因地形受限讓第一線人員暴露於危險中，無人機將可替代進行偵蒐任務，再將畫面回傳空勤管制台，提升指揮官調度效率。

黃偉哲說，未來要舉辦比賽，不要只是自己玩自己的，讓高手互相切磋，增進公私部門間交流，提升無人機的應用，將來可以跨領域支援任務。

無人機一台要價台幣60萬，黃偉哲說，如果第二預備金足夠，將加速添購相關設備，將台南打造成智慧城市，維護公共安全。

(中時 )