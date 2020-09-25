國內已有研究證實，空氣污染會引發肺部呼吸疾病發生，加上今年COVID-19疫情的肆虐，全球已經有將近80萬人死於這波疫情，感染嚴重者甚至造成永久的肺部損傷，這些傷害更是不可逆難以修復，這也激起大家對於肺部的保護更加重視。因此，全球各地政府針對疫情也都採取不同程度的隔離措施，也使得大家待在家的時間更長，然而宅在家就真的最安全嗎？

您可能不知道室內的空氣污染比室外髒10倍，當我們長期待在封閉的環境中，排出的二氧化碳越多，呼吸的氧氣越來越少，對於我們的健康反而造成傷害，醫生和專家也表示適當的保持通風是非常重要，通風的環境不但能夠讓室內隨時保持空氣新鮮，而新鮮的空氣能夠提升免疫力並降低病毒感染風險。

人們戴口罩隔絕直接吸入病毒的危害，而室內的空氣更新也需要過濾防護罩來確保進入居家的空氣新鮮，SUNON綠境風雙流新風機昰目前市面上專為封閉的室內環境帶來新鮮通風好空氣的好選擇，能夠確實過濾戶外髒空氣引入新鮮空氣，並將室內污染空氣排出，即使長時間待在室內，也不用擔心肺傷害，打造居家鮮空氣增強你的免疫力。

如何保持室內通風小建議：

1.打開窗戶通風

建議一天可以開啟20分鐘左右，最好家中能夠有兩扇窗，一個為進風一個為出風，室內才可以保持良好的循環，但是居家環境臨近大馬路或工業區則不適合以此方式改善通風。

2.使用通風換氣產品

市面上雖然許多標榜能夠幫助排氣通風產品，但能夠達到真正通風的產品不多，目前建議的方案有安裝成本較高的全熱交換器，也有相對好入手的新風機系統，如果家中環境許可建議可安裝來改善空氣品質。

(中時新聞網)