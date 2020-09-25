其實眼尖球迷或可發現，到了25日西區冠軍賽G4最後關頭，幾乎都由「小皇帝」詹姆斯盯防金塊主力射手賈瑪莫瑞，湖人總教練佛格賽後提到這個調度，「詹姆斯跟我要求主防莫瑞，很明顯我同意了，在詹姆斯接管防守任務前，我們沒人守得住莫瑞！」

詹姆斯賽後也提到這個艱鉅防守任務，「賈瑪莫瑞很了不起，也是僅存4隊當中火力最猛的球員，我就是努力接受挑戰，他是一個很難防守的後衛，擁有三分、中投與切入三重武器，我就是利用自己身材與運動能力，而且要守得聰明。」

只是賈瑪莫瑞當然不肯承認最後關頭被詹姆斯守住，「最後有些球我被犯規了，你們去看重播就會看到！」擺明就在暗示詹姆斯防守時早已犯規，但他也坦承金塊輸球的關鍵，仍在湖人全場靠著二次進攻拿下25分，且搶12個進攻籃板。

不過36歲的詹姆斯，賽後還是喊累了，畢竟他打了38分鐘，拿下26分、9籃板及8助攻的接近大三元數據，「我現在累了，因為比賽已經結束，這才是我喊累的時候，比賽期間我不累，到了決勝時刻，我沒機會或是時間感覺疲倦！」

(中時 )