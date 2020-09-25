近日有媒體不實報導台灣石斑魚外銷曇花一現，經了解屏東優質龍虎斑外銷持續穩定供應中！台灣石斑品質優良，驚豔國際，其中屏東產量及出口產值更佔全台50％以上，在新冠肺炎疫情的影響下，屏東縣政府提早佈局，協助屏東業者開拓全球市場，成功突破疫情衝擊，將屏東優質水產品外銷市場擴大到美國。

除了首航石斑魚於5月19日在本府潘孟安縣長及漁業署張致盛署長的見證之下，隆重的將屏縣認證優質水產品封櫃並外銷到美國，9月24日再度封櫃外銷出航，擊破「曇花一現」的不實報導！

屏東優質石斑魚－力佳綠能自有品牌「魚活一號」以頂級石斑驚豔美國華人市場！「魚活一號」漁場位於屏東，為養殖三代世家，為精進產品品質，不惜耗費巨資投資設備，模擬石斑原始生長環境使用海上箱網飼養，並採用急速冷凍加工，生產出超高品質的鮮美石斑魚，深深感動旅外的美國華僑市場！美國買主對產品信心遽增，並簽下長期合約，5月份封櫃首航後，於9月又出口第二批，超過900箱產值近千萬的優質石斑再度封櫃出航！為疫情嚴峻市場低迷的水產市場打入一劑強心針！

縣長潘孟安指出，「屏東石斑品質驚豔國際！如何把優質水產推向全世界需要大家同心協力、互相合作！此次不實報導除了嚴重打擊農漁業者的努力成果，也分化縣府與屏東水產業者之情誼。石斑魚外銷美國實屬不易，在疫情之下要如何讓彈丸之島的台灣如何被世界看見需要大家共同的協作」。

此次外銷美國石斑魚品牌「魚活一號」除了使用飼養於海上箱網養殖之石斑魚，飼養在純淨的黑潮支流中，肉質鮮甜彈牙、膠質豐厚！在第一批貨未到港前已被當地生鮮電商平台一掃而空，在疫情期間交出亮眼成績單！出口符合美國當地進口標準，從生產到加工嚴格把關每一環節，期待能將台灣的頂級石斑魚讓美國市場也能夠享受到！

屏東縣海洋及漁業事務管理所表示，受到疫情的影響，台灣農漁產外銷量受到衝擊，疫情期間，除了確保國內供給無虞之外，縣府也化危機為轉機，積極協助業者開發全球市場，只要有市場有需求，屏東都可以提供。

(工商 )