彰化縣42歲陳姓男子今年4月24日，因呼吸道症狀就醫，卻拒絕被隔離，竟持滅火器大鬧負壓隔離病房，還指寧願去跳樓，遭檢警法辦，成為全彰化縣首起新冠肺炎醫療暴力事件；彰化地院法官審理後依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治紓困振興特別條例》及《醫療法》判刑5月，可易科罰金、緩刑2年，並應提供80小時義務勞務。

家住二林鎮的陳男，因連續2周出現流鼻水、咳嗽、喉嚨痛且味覺喪失症狀，當天晚間8點由妻子陪同至彰化醫院急診室就醫；其胸部X光影像右肺有浸潤情形，醫師不敢大意，立即啟動疑似新冠肺炎患者885流程SOP，欲讓陳男坐上輪椅走特殊專屬動線進入負壓隔離病房。

不料陳男瞬間情緒失控，在病房咆哮、大吼「寧願從負壓病房跳下去，也不要住院」，甚至動手搖晃病房內監視器，還走出病房到走廊四處走動，最後更拿起滅火器做勢要砸東西。

由於陳男犯後毫無悔意，彰化檢方日前將陳男起訴，並且建請法官從重量刑；進入法院準備程序時，陳男認罪與檢方進行審判外協商，檢方聲請改依協商程序判決。

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