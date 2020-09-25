南韓一名海洋水產部的公務員日前在延坪島附近海域執勤時，疑似跳海叛逃北韓後遭北韓槍殺並焚燒屍體，引起南韓譴責此暴行。對此，南韓青瓦臺表示，北韓最高領導人金正恩已就此事向南韓道歉。

據韓聯社報導，針對南韓船隻公務員遭槍殺、屍體遭焚燒一事，金正恩透過統戰部門發表通知信表示，當南韓同胞受到病毒威脅，「我們不僅未能提供幫助，在我方水域上竟還發生不光彩之事，對文在寅總統與南韓同胞帶來巨大失望，我深感抱歉」。

韓聯社先前報導指出，21日上午，該名南韓海洋水產部公務員搭乘重達500噸的漁業巡視船在南韓西部最北端延坪島附近海域上巡視，當時巡視船距離兩韓海界北方限界（Northern Limit Line）僅約10公里，11時30分其他船員們發現該名公務員失蹤後開始尋找下落，不過最終只在船上發現失蹤者的鞋子，公務員疑似跳海，船員於是向海警通報失蹤，南韓官方隨後出動20艘船隻及飛機進行大規模搜救。

南韓官員表示，直到22日下午3時30分左右，北韓民用船隻在北韓西部沿岸地區發現了這名明顯「筋疲力竭」的47歲公務員，公務員被發現時身上穿著救生衣，身體倚靠在不明漂浮物上，並表達投誠意願，但北韓船員並未從海中救起公務員，反而戴上防毒面具，隨後按照上級指示，從巡邏艇上槍殺南韓公務員，並且在他的遺體上澆上汽油後焚燒。

(中時新聞網)