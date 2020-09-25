市議員舒翠玲25日在議會總質詢，質疑市府海岸工程管理處在草漯沙丘旁施作停車場工程時，業者竟拿混有鋼筋、廢電線、木材的廢土回填。（舒翠玲提供／賴佑維桃園傳真）

市議員舒翠玲25日在議會總質詢，質疑市府海岸工程管理處在草漯沙丘旁施作停車場工程時，業者竟拿混有鋼筋、廢電線、木材的廢土回填。海管處人員接獲爆料竟置之不理，直到警方偵辦才處理，懷疑包庇，更痛批環保局「抓賊的就是賊！」

海管處說明，該處設立停車場可方便到草漯沙丘的遊客，此案接獲檢舉時，就已經請稽查人員到場，並在7月15日移送警察保七總隊，目前已經由檢方偵辦中。工程的工地主任、品管人員也全撤換，絕無包庇、不法情事。

舒翠玲說，該停車場在草漯沙丘地質公園內，也有部分位於許厝港溼地保護區，但不肖業者在6月2日到6月20日施工時，竟用混有鋼筋、廢電線、木材的廢土回填，有民眾檢舉，海管處竟然不管。她說，工程在6月施工，她在7月初詢問觀音清潔隊長、草漯派出所，都說有民眾檢舉，但一直到警方對業者依違反區域計畫法，將案件送到市府地政局，環保局才開始處理該案件。

舒痛批，環保局是事業廢棄物主管機關，卻接獲檢舉不處理，根本是「抓賊的包庇賊」，甚至在6月17日下午，海管處人員帶著業者到草漯派出所，質疑是否「抓賊的就是賊」。舒也質疑該工程是在農牧用地施工，卻未申請地目變更，採事後補正，根本便宜行事。

海管處說，6月17日是因為該處工地常有車輛玻璃被打破，才會到派出所請警方協助。另外地目變更補正案正在進行中，相關人員也已經接受懲處。該停車場也不在地質公園、溼地的範圍內。海管處補充，工程已經停工，無法確認被汙染的廢土有多少。若檢方偵辦完畢，會要求業者將回填廢土清除。

(中時 )