中華民國野鳥學會日前拒更名、拒簽承諾不促進或倡導台灣獨立文件遭國際鳥盟除名，中華鳥會今天說，已決定英文名中Chinese（中國的）改為Taiwan（台灣），加強國際識別。

中華鳥會公元1996年起就為全球最大鳥類保育組織「國際鳥盟」（BirdLife International）會員，遭除名後，中華鳥會在社群網站臉書（Facebook）發表聲明表示，19日已舉行會員代表大會討論遭除名議題，經決議，中華鳥會英文名稱從Chinese Wild Bird Federation（CWBF）改為Taiwan Wild Bird Federation（TWBF）。

中華鳥會表示，改名是為加強中華鳥會英文名稱在國際間識別度，以利持續拓展與其他組織網絡關係，深化全球保育合作。

中華鳥會說，中華鳥會被國際鳥盟解除夥伴關係，是出自國際鳥盟執行長與全球理事會不正確的政治決定，就中華鳥會所知，這些決定都未協商或告知世界各地國際鳥盟成員。

中華鳥會表示，最近有封由國際鳥盟執行長寫給其他夥伴團體的信，表明中華鳥會作為國際鳥盟夥伴一員，不願意將全球政治摒除在外，意指中華鳥會刻意將政治涉入保育工作。

不過，中華鳥會說，中華鳥會從未表達任何政治立場，鳥會是保育組織，不是政治推手，事實是國際鳥盟片面要求簽署不合理政治宣言，並視鳥會為「風險」，卻未曾明確定義究竟什麼是「風險」。

中華鳥會表示，自始至終中華鳥會都努力想減輕國際鳥盟擔憂，但這些努力仍徒勞無功，為釐清現況，鳥會決定公布與國際鳥盟間對話信函，證實中華鳥會願意尋求共識堅定立場。

(中時新聞網)