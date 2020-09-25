《國際經濟》越南對中國鋼鐵出口暴增 13:582020/09/25 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於經濟復甦需求強勁，今年一月至八月越南出口到中國的鋼鐵暴增19倍，來到207萬噸。該數據亦為越南同時期鋼鐵總出口量的35%，價值更上升15倍，來到8億4450萬美元，據越南海關數據顯示，越南同期出口鋼鐵約591萬噸。 中國國內鋼鐵需求的上升主要由基礎建設計畫和資產市場驅動。中國亦在六月首次成為鋼鐵淨進口國。 據Vinexpress報導，越南在今年首八個月的鋼鐵進口，與去年同期相較上升了近37%，來到596萬噸，主要是從巴西和德國的進口分別增加了195%和143%。 (時報資訊) #鋼鐵 #越南 #中國 #暴增 #出口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》新冠病例壓不下 南韓九月消費者信心大跌 09:092020/09/25 財經 《鋼鐵股》世紀鋼悍飆天價 新光鋼水漲船高 10:172020/09/25 財經 《國際產業》里昂：輝達收購安謀 最大阻礙是中國 11:592020/09/25 財經 社論／民進黨與共產黨的距離 04:102020/09/25 時論廣場 環球時報社評：國際社會需打破對美國明搶TikTok的沉默 09:032020/09/25 兩岸 擺脫看壞 經研院院長：未來景氣廠商看好 11:322020/09/25 財經 台灣的中國人認同 04:102020/09/25 論壇廣場 國際半導體展 台灣揚眉吐氣 09:002020/09/25 財經 散戶8月續給力 證券劃撥存款 連十月創高 04:102020/09/25 金融．稅務 玩手遊交網婆切了正宮 渣男3個月後下場讓網友笑翻 00:362020/09/25 生活 財經熱門新聞 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 川普不做就我來 比爾蓋茲要給窮國疫苗 - 財經 競拍完瘋申購！1張現賺15萬 汎德永業周五起登記抽籤 - 財經 台股殺不停 散戶能撿便宜？專家：注意2大關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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