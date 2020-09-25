由於經濟復甦需求強勁，今年一月至八月越南出口到中國的鋼鐵暴增19倍，來到207萬噸。該數據亦為越南同時期鋼鐵總出口量的35%，價值更上升15倍，來到8億4450萬美元，據越南海關數據顯示，越南同期出口鋼鐵約591萬噸。

中國國內鋼鐵需求的上升主要由基礎建設計畫和資產市場驅動。中國亦在六月首次成為鋼鐵淨進口國。

據Vinexpress報導，越南在今年首八個月的鋼鐵進口，與去年同期相較上升了近37%，來到596萬噸，主要是從巴西和德國的進口分別增加了195%和143%。

(時報資訊)