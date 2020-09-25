《國際經濟》新加坡八月工業產出超乎預期 年增13.7％ 13:582020/09/25 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡八月工業產出較去年同期上升13.7%，超過市場預期，主要為電子產品大增44.2%，帶動整體成長，新加坡官方周五數據顯示。 根據路透調查經濟學家預測之中位數僅為成長4.6%。在連續三個月的萎縮後，工業產出首次出現成長。 據新加坡經濟發展委員會數據顯示，經季節調整後的按月基礎上，八月工業產出增加13.9%，亦遠優於經濟學家預測的上升2.6%。 (時報資訊) #工業產出 #新加坡 #數據顯示 #經濟學家 #預測 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》新冠病例壓不下 南韓九月消費者信心大跌 09:092020/09/25 財經 《國際社會》外國人紛離去 新加坡人口罕見下降 11:592020/09/25 財經 大魯閣體質好轉 8月EPS年增逾一倍 04:102020/09/25 證券．權證 美國8月新屋銷售攀至14年新高 09:072020/09/25 財經 避資產泡沫 外銀籲人行降利率 04:102020/09/25 產業財經 十四五規畫 目標提高居民收入 04:102020/09/25 產業財經 工研院展出 綠能與循環經濟技術成果 04:102020/09/25 產業．科技 資金回流 台股攻萬三最大靠山 09:002020/09/25 財經 打造本土數位人才 國發會祭3招 04:102020/09/25 金融．稅務 操盤心法－未來幾年 是台灣電網大幅擴容的重要階段 04:102020/09/25 證券．權證 財經熱門新聞 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 競拍完瘋申購！1張現賺15萬 汎德永業周五起登記抽籤 - 財經 1朵花竟換1棟豪宅 史上最早泡沫神話看台股後市 - 財經 快來對獎！7、8月統一發票千萬獎號13362795 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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