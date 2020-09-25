新加坡八月工業產出較去年同期上升13.7%，超過市場預期，主要為電子產品大增44.2%，帶動整體成長，新加坡官方周五數據顯示。

根據路透調查經濟學家預測之中位數僅為成長4.6%。在連續三個月的萎縮後，工業產出首次出現成長。

據新加坡經濟發展委員會數據顯示，經季節調整後的按月基礎上，八月工業產出增加13.9%，亦遠優於經濟學家預測的上升2.6%。

(時報資訊)