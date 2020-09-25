抓準5G時代帶來的OTT商機大爆發，台灣之星今日宣布，將與英國體育頻道集團Eleven Sports展開策略結盟，該相關頻道在台灣擁有1000萬用戶規模，對於台灣之星充實OTT商機可帶來正面加分。

受全球疫情效應影響，線上影音娛樂的需求大量增加，影視娛樂產業版圖也隨之快速移轉與變動，2020年成為線上影音串流平台成長的爆發年，帶動OTT(Over-the-top media services，串流媒體服務)市場規模急速成長，更促使傳統電視業者紛紛轉型加入。

台灣之星本次看準OTT趨勢，相繼與串流音樂領導品牌KKBOX、電影戲劇串流首選KKTV、LiTV線上影視、CATCHPLAY+等合作推出多元加值服務品牌，今(25)日正式宣布與在台灣具有1千萬收視用戶規模的英國體育頻道集團Eleven Sports展開策略結盟，月租最低69元起，一次訂閱所有強檔賽事，暢享Eleven Sports全天候HD高畫質體育賽事轉播不間斷。

根據美國聯合市場研究公司(Allied Market Research)指出，五年後，全球OTT服務產值將會高達3325.2億美元，預估年複合成長率為16.7％；科技大廠英特爾(Intel)更表示，十年後，每人每月將會有高達84.4GB流量是使用在影音串流服務上。看好近年全球運動風氣盛行，加上5G「高速率」、「低延遲」與「廣連結」特性、即時轉播品質將大幅提升，運動賽事轉播已然是未來極具高度發展潛力的OTT服務之一。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，隨著今年5G開台，預期將帶動加值應用商機持續拓展，隨著加值服務版圖不斷擴大，台灣之星OTT服務年度營收成長上看20%。此次與國際體育賽事轉播業者Eleven Sports結盟，也完備了我們加值影音串流服務中的體育轉播項目，讓台灣之星加值服務版圖更完整，未來我們也會持續提供台灣之星用戶更多元齊全的生活加值服務。

(時報資訊)