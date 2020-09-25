由亞洲企業商會主辦的第十屆「2020亞洲企業社會責任獎」（AREA）23日在新加坡舉行頒獎典禮暨國際高峰會，集保結算所以長期投入「翻轉人生．金融圓夢─大專生金融就業公益專班」，首次參加便榮獲「社會公益發展獎」肯定。

因受新冠肺炎疫情影響，今年AREA頒獎典禮首次採線上方式舉辦。集保表示，此次獲得社會公益發展獎肯定，彰顯長期投入社會公益活動，推廣金融知識教育與環保，以行動落實企業社會責任，獲得國際專業評審肯定，深具意義。

2006年由亞洲企業商會創辦的「亞洲企業社會責任獎」，為亞洲評價最高的企業社會責任獎項。今年共有亞洲19國、180件參賽，競爭相當激烈，顯示亞洲企業對於「取之於社會，用之於社會」的理念日漸重視。

集保董事長林修銘表示，此次首次參加國際級的「亞洲企業社會責任獎」，歷經4個月的書面審查、面談訪問、專家評審等過程，成功從中脫穎而出，以「大專生金融就業公益專班」榮獲「社會公益發展獎」，實屬殊榮。

集保副總經理景廣俐指出，集保2015年起規畫「大專生金融就業公益專班」，對因家庭經濟因素需協助的大專生，提供一系列金融專業課程訓練、輔導考取專業證照，且結訓後亦協助就業媒合，讓學員有機會得到穩定的金融專業工作，加速改善家庭經濟、翻轉人生。

集保表示，在長期以行動落實企業社會責任深耕的基礎下，未來將持續整合金融產業豐沛的資源，在金融業、弱勢家庭、社會大眾間建立向上提升的善循環，進而促進階層流動及社會共融，擴大集保企業社會責任（CSR）影響力，與社會共同邁向更美好的未來。

(時報資訊)