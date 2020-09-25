因應民眾對於人民幣的中長期需求，英國保誠人壽與渣打銀行聯手推出「保誠人壽新三五中國外幣變額壽險」與「保誠人壽五五民豐人民幣增額終身壽險(109)」。

英國保險人壽表示，「保誠人壽新三五中國外幣變額壽險」是搭配英國保誠人壽全權委託投資帳戶及共同基金，連結中國規模最大的人民幣投資帳戶，主要連結的基金標的為優質基金公司旗下的旗艦基金，風險屬性穩健，除了具備完善的風險控管機制外，基金經理人也會隨時調整投資組合與比重，以追求創造穩健投資效益並降低投資風險，讓保戶透過時間複利效果，輕鬆為資產增值。

英國保險人壽表示，「保誠人壽新三五中國外幣變額壽險」三年繳費，讓民眾以3年的時間穩健完成中長期人民幣資產布局規劃，可以及時把握匯率時機點布局中國市場，透過短年期繳費機制靈活調度手中資金而且繳費3年即可保障終身。 另外「保誠人壽新三五中國外幣變額壽險」最大的特色，在於提供首年目標保險費2.0％的特別加值金。另外，在第二年、第三年也分別提供目標保險費0.6％特別加值金；第四、第五年也有保單帳戶價值0.15％的加值回饋金。從第一年到第五年，連續五年，年年都有額外加值金，幫助保戶提升保單帳戶價值。

至於另一張人民幣商品─「保誠人壽五五民豐人民幣增額終身壽險(109)」是屬於分紅保單，英國保誠人壽說，該保單是業界唯一，人民幣傳統型壽險，繳費5年期間，保障年年倍增，逐年由1倍增至5倍。另外，保戶可透過保單紅利與英國保誠人壽共享經營績效，自第2保單周年日起，有機會年年享有保單「年度紅利」，讓資產規劃更有彈性。而第6保單年度起，再加上一次性長青紅利/長青解約紅利，透過分紅保單的紅利分配，參與保險公司長期的經營成果，有機會創造財富增值。

(工商 )