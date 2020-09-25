為推動台英雙邊交流合作，勞動部職業安全衛生署於109年9月24日與英國安全衛生執行署(Health and Safety Executive, HSE)共同舉辦「第1屆台英職業安全衛生高峰論壇」，以遠端視訊連線方式相互分享職場安全與健康資訊及促進策略，會中並由署長鄒子廉與英國HSE執行長Sarah Albon一同簽署合作確認書，宣布二國職安署(UK HSE & TW OSHA)未來合作項目，深化台英合作夥伴關係。

本次高峰論壇勞動部部長許銘春、常務次長林三貴特別蒞臨指導，並邀集經濟部、英國在台辦事處、全球離岸風力發電行業健康和安全性組織(G+)、離岸風電之開發商、風機製造商、英國承攬商等相關單位參與，會中，台英雙方相互分享傑出的安全與健康政策、促進策略及作法，使雙方能更加了解彼此，並就未來合作事項包含離岸風場、大數據分析、營造安全、創新技術應用、化學品管理等五大面向，進行規劃及討論，建立合作模式，以持續提升職業安全衛生水準。

勞動部表示，英國HSE為全世界最先設置之職業安全衛生監督機構，具有成熟政策、豐富經驗及專業技術能力，為各國學習標竿，職安署已於去(108)年6月10日與英國安全衛生執行署(HSE)共同簽署合作備忘錄，雙方合意推動職場安全與健康資訊交流及合作，儘管全球COVID-19疫情未有減緩跡象，勞動部仍積極與英國HSE規劃雙邊交流合作，舉辦高峰論壇，期借鏡英國實務作法與經驗，提升產業安全效能及競爭力。

職安署進一步指出，英國是目前離岸風電設置容量最多的國家，擁有世界上最大的離岸風場，故本次高峰論壇亦將離岸風場職業安全衛生監督制度及防災技術列為未來重要合作項目之一，過去三年台灣已成功設置了22架離岸風機，建造過程沒有重大職業災害，每百萬人工小時所發生之損失工時傷害人次（Lost Time Injury Frequency, LTIF）僅0.235，遠低於離岸風電產業安全衛生國際組織2019年事故數據報告(G+ 2019 Incident data report)統計之2.77，已有初步安全績效，藉由本次共同簽署合作確認書，我國將與英國HSE確立實質合作關係，並建立溝通諮詢管道，力求離岸風電發展及職業安全衛生監督併行，促進產業正向循環，以促使台灣離岸風電職安衛水準邁向世界頂尖之目標。

(工商 )