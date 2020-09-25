「故宮創客魔幻列車」今年首度開進彰化，25日故宮數位教學團隊到彰化民靖國小，透過數位教材與豐富的歷史課程，帶領小朋友探討認識故宮國寶，民靖國小校長李瑞緻說，全校有去過故宮的小朋友僅有3位，利用科技突破空間與城鄉的距離，讓小朋友在家鄉就能一圓故宮夢。

國立故宮博物院的「故宮創客魔幻列車」已經開辦三年，走訪各縣市偏鄉城鎮、花東離島、非山非市地區等國小，作為巡迴教學活動熱點，至今已到訪近百所學校，以故宮珍藏文物作為範本，利用生動活潑的學習方式，打開孩子對歷史文物的興趣。

教學團隊以故宮清-康熙繪本《海錯圖》為範本，讓孩子了解海洋生物圖譜，並結合雷射切割、結構設計、印刷原理，設計出的微型印刷機體。（吳建輝攝）

四年級的柯竣耀說，這樣的上課方式很有趣，希望將來有機會可以到故宮，去學到更多歷史知識。（吳建輝攝）

力新國際行銷經理謝清佑表示，利用AI影像辨識文物教學機器人，加深孩子對歷史文物認識，今指導學生雷射切割及3D列印技術，搭配Scratch程式設計文物遊戲、VR虛擬實境悠遊博物館等課程融入，與第一線的教師們對談交流，扎根新世代孩童的美學教育。

民靖國小校長李瑞緻表示，透過國寶STEAM教育，讓歷史不再死板板，透過有趣活潑的實際操作，了解先人智慧，歷史文物等，也讓從未接觸過故宮的孩子們，打開孩子對歷史、文化、藝術等興趣，進一步探討連結，挖掘更多家鄉歷史，讓他們更喜歡在地、認同自己。

(中時 )