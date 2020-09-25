因應新冠肺炎，我國爭取加入分配未來疫苗的「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX）。疾管署副署長莊人祥表示，我國確實已經在9月18日已經跟COVAX簽約，預計10月初會付訂金。至於何時會拿到疫苗？莊人祥表示，全球都沒人知道。

世界衛生組織（WHO）21日曾表示，約有156國加入公平分配未來疫苗的「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX）。

莊人祥表示，目前全球都還沒有任何一支疫苗上市，因此很難推估真正可以收到的時間，必須完成臨床試驗後才會有時間表。

訂金部分，莊人祥表示，還在保密階段，但的確在9月18日簽約，COVAX目前跟所有進入第三期臨床試驗的大廠都有簽約，是一個平台，利用跟全世界各國國家簽約獲取資金，再去跟疫苗大廠購買，並不是說只有少數幾家廠商有接洽。

有關所有疫苗，只有約9支疫苗進入第三期，但還沒有最後的完成，有關疫苗安全性和有效性都還在掌握中，自然無法知道到底何時可以提供疫苗，這是全球疫苗碰到的基本難題。但他強調，台灣有選擇性採購，疫苗選擇上會有比較大的主動權。

至於施打對象，已經有列出今年七月六日部分，經過傳染病防治諮詢委員會專家會議，針對優先接種對象有列出。包含醫事人員、65歲以上者為優先對象。就跟流感疫苗公費對象類似約涵蓋60%的人口。

主動的意義為，有兩種作法，一種是他分配的，承諾採購，給你什麼疫苗就收下，另一種是選擇性採購，可以有疫苗挑選的機制，台灣屬於後者。莊人祥強調，要看他有什麼疫苗來再來看要選擇哪些。

莊人祥強調，六成的意思，是指優先接種對象，有總人口的六成，但開始進來有多少疫苗，要看去訂購後，疫苗初期到底有多少量，還會有不同管道，國內疫苗也是一種，還有其他管道還在努力中。

媒體問，台灣用什麼名字簽約？莊人祥回：「簽約者不會有所謂不該出現名詞出現」。

(中時 )