嗡嗡包又來了！北市府連續5連在國慶日發送嗡嗡嗡包，今年因為新冠肺炎疫情，首度以「線上登記、現場領包」發放，預計要送出3450個，此外，市府特別規畫敬老登記時段，保留450份要送給長者。

市府每年在市民廣場舉辦國慶升旗慶祝活動，市長柯文哲上任以來，每年都在現場發送獨家紀念品「嗡嗡包」，成為市民朋友最期待的國慶好禮。

北市民政局宗教禮俗科長林冠伶指出，響應防疫新生活運動，今年首度以「線上登記、現場領包」方式發送嗡嗡包，將送出3450個，在網路完成登記後，國慶日憑身分證及電子郵件通知，由本人至現場領取，自10月8日上午10時起開放登記。

她表示，為照顧中高齡長者，市府規畫敬老名額登記時段，今年滿65歲以上民眾，可在10月7日晚間6時起至凌晨12時優先登記，限額450份。

民政局說，登記系統自9月28日起開放民眾線上練習操作，詳情可至活動網站http://www.accupass.com/event/2009210752011572746239查詢。

(中時 )