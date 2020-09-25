中天節目《新聞深喉嚨》主持人王又正昨（24）日宣布，將卸下主持棒，經營自己的頻道和臉書粉絲專頁，表示自己是個喜歡挑戰、討厭總待在舒適圈的人。不過消息傳出後，卻被媒體瞎扯是國台辦關切，惡意扭曲事實，對此中天嚴正駁斥並決定提告。

王又正主持《新聞深喉嚨》已1年多，10月將轉戰新媒體，結合中時新聞網資源，將對政情的剖析、時事的看法、八卦的挖掘、內幕的追擊等，透過網路和更多不同世代的人分享，強調「深喉嚨沒有卡痰」，只是換個形式、管道，涵蓋更多話題，繼續「有多深挖多深」。

王又正轉戰新媒體，中天新聞部表達同意並支持，10月5日起，週一至週五晚間8點同一時段，接檔推出《頭條開講》，由主播周玉琴及政治中心主任林嘉源共同主持。至於此異動是否為讓換照順利，中天新聞表示，外界過多聯想，並未有進一步評論。

沒想到，《蘋果日報》報導竟瞎扯國台辦關切，王又正驚險保住飯碗，《鏡週刊》則指旺中為向大陸涉台高層交代，才讓王又正轉到網路復活。

中天嚴正駁斥，痛批報導無中生有，內容自行杜撰編故事，更惡質的是《蘋果日報》、《鏡週刊》皆未向中天新聞查證，且在中天24日晚間發出聲明後，《鏡週刊》不但未更正，也未平衡刊登中天說法，蓄意誹謗事實明確，將對所有不實報導採取法律行動，逕行提告。

中天強調，旺旺中時正大力發展新媒體，中時新聞網已開闢多個網路影音節目，王又正擁有豐富電視經驗，轉戰新媒體，符合集團需要，也契合他個人生涯規劃與潮流趨勢。

(中時新聞網)