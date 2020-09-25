中秋佳節將至，台南市玉井區長陳新澈、南灜農產國際公司總經理余清永探望玉井區巷弄柑仔店長照C據點長輩，並送上麻豆文旦、豬肉鬆等秋節禮品，並了解各據點活動及供餐狀況。

配合衛生福利部自2016年起推動社區整體照顧服務體系，玉井區規畫每3個村里設置1處長照柑仔店-巷弄長照站，目前設有豐里里、望明里、沙田里及竹圍里等4處巷弄柑仔店長照C照顧據點。

長照C照顧據點提供每周5天餐飲服務，預防失智、延緩失能服務，促進長者活力，鼓勵長者走出家裡進入社區，以提升生活品質。

陳新澈24日除了贈送長輩中秋禮品，特於各據點用餐前到訪，了解各據點活動及供餐狀況，與長輩們一起進行延緩失能暨健康促進課程活動，有訓練長者肌耐力的健康活動、加強智力的桌遊，充滿溫馨歡樂氣氛。

余清永表示，南灜農產國際公司蒸熱檢疫處理廠位於玉井區，今年業績顯著成長，本於敦親睦鄰，關懷長輩之心意，特提供中秋應景的水果麻豆文旦，透過公所贈送給區內長照C據點共餐的長輩們食用，也祝福長輩們中秋佳節平安健康快樂。

(中時 )