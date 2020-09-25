為協助弱勢民眾減緩因意外事故而造成的家庭經濟困境，富邦產險自2011年開辦微型保險，並透過多元管道包含全台慈善機構、社福團體，以及致力接洽各縣市政府等拓展服務範圍，至今已累積服務逾兩萬人。

富邦產險表示，微型保險具有簡易式的保險項目及低保費等特色，主要是為了提供身心障礙或中低收入者等經濟弱勢民眾基本的保險保障，包含因意外傷害所造成的身故及失能保障，避免被保險人因發生意外事故而陷入經濟困境。該公司除了透過業務同仁宣導微型保險之外，同時也與富邦慈善基金會、全台慈善機構與社福單位接洽，致力回饋社會為更多弱勢民眾尋求生活保障。

富邦產險說，該公司同時也與各縣市政府接洽，2020年更新增與永達社福基金會合作，目前已服務台北市、台中市與新竹縣的低收入者，以及嘉義縣市的低收、中低收入戶及身心障礙者。自開辦微型保險至今年8月，富邦產險累計承保人數已達20,716人。此外，富邦產險也持續以本業為核心結合微型保險，例如2017年搭配水稻保險上市，提供投保水稻保險的農民微型保險的保障，以「1+1」的保險加乘效益為農民建置雙重防護。

(工商 )