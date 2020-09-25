澎湖縣警察局長劉鴻烈25日新上任，新人新氣象，怎料人還沒到就被架空，前任局長去職前特意「指示」一波警局人事異動，基層人心惶惶士氣頹靡。

新任澎湖縣警察局長劉鴻烈，中央警察大學共共安全學系政科第52期畢業，曾任北市文山一分局長、文山二分局長、信義警分局長，這次警察通訊所長調陞澎湖縣警察局長，也是歷任澎湖最年輕的警察局長。

連日來劉鴻烈尚未到任述職，警察局流言雷聲大，前任警察局長楊鴻正倉皇接派令調任警政署交通組長，榮陞歡喜若狂之餘卻也私下動作頻頻，醞釀著警局內人事大調動。

基層員警投訴，澎湖縣警察局第一次出現兩位副局長都是澎湖籍子弟回任的特殊況狀，同是澎湖鄉親無奈承受地方人情壓力，自然人事異動難免偏頗不公平。

尤其前局長楊鴻正去職前特別授意異動名單，還親自下條子「交代」新任局長劉鴻烈照辦，無疑是架空新任局長職權，也為所謂皇親國戚的親信們鋪路。

劉鴻烈驚聞忙澄清表示，目前尚未接獲前任局長的特別指示，初來乍到對地方關係不知情，會深入了解再通盤檢討，現階段先安撫警局士氣最重要。

(中時 )