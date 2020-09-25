台南市山上區農會中秋禮盒訂單不受疫情影響，銷售目標上看1萬5000盒。（劉秀芬攝）

台南市山上區農會中秋禮盒訂單不受疫情影響，銷售目標上看1萬5000盒。（劉秀芬攝）

台南市山上區盛產鳳梨，每到中秋山上區農會的鳳梨酥更是搶手貨，每年銷售上萬盒，今年不受疫情影響，訂單大量湧入，至今已出貨上萬盒，許多公司都是一次上千盒的購買，其中以鳳梨、桑葚、芒果、柚子的綜合禮盒銷售最好，預計今年1萬5000盒目標可輕鬆達成。

山上區農會中秋鳳梨酥禮盒一賣20年，隨著現代人口味改變，鳳梨酥與冬瓜比例也隨之調整，糖用量也減少，還推出不加冬瓜的純鳳梨酥，但一定以在地鳳梨為內餡。

供銷部主任張益瑞表示，鳳梨酥內餡都在向在地農民採購台農17號金鑽鳳梨製成；每年採購鳳梨時，就要參考前一年鳳梨酥銷售量，留下足夠的量待中秋前製作鳳梨酥。而占一半銷售量的綜合禮盒，柚子內餡是向麻豆區農會購買，芒果向南化外銷供果園購買，成本都比一般店家鳳梨酥還高。

由於鳳梨酥賞味短，送禮期也多在中秋節前3星期內，因此山上區農會通路以熟客、農會、公司行號送禮通路為主，並未在其他實體店面鋪貨，這樣就已經讓10多位烘焙的媽媽們忙不過來，全農會的員工也要輪流支援裝盒、包裝，太晚下定的客人為了能在趕上中秋前送禮，還自行開車到農會取貨。

由於山上農會鳳梨酥銷售暢旺，不僅增加當地農民收益，也推廣在地特色農產，農會預計明年增建200坪的食品加工廠，以應付銷售日益成長的鳳梨、芒果等加工品。

(中時 )