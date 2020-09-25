台灣防疫成績優異，以及科技技術領先趨動經濟表現，低利率環境催生不動產市場交易熱潮。土地交易維持高點，第三季大型土地交易(單筆金額3億元以上)金額為654億元，前三季土地交易總額達到2303億元，比去年同期大增21.4%；商用不動產則一改上半年的平靜，本季上演大躍進，在台積電等科技大廠及大型壽險的加碼下，單季交易金額達到712億元，前三季總額突破千億元門檻，達到1043億元，前三季大型土地及商用不動產交易突破3300億元。

土地需求強烈，六都今年前8月的住宅交易量成長近25%，催化建商推案速度，積極擴大土地庫存，以期掌握這波逆疫情商機。前三季建商購地金額達1296億元，其中多家建商重壓台中住宅及商辦市場，購地金額合計超過400億元，更有半數集中在七期，單單興富發建設就斥資160億元購入三筆七期土地，中悅建設亦投入26.8億元購買千坪七期土地。

工業地產交易熱絡，廠房及廠辦的交易金額累計達647億元，占整體商用不動產市場的六成，量能來到近12年的新高。中美科技戰爭下，台灣科技業憑藉著高技術含量，外銷訂單續創新高，帶動多家技術領先的大廠積極擴廠，最知名的即為台積電在八月份的短短兩週內，投入93.5億元在台南科學園區購入15.7萬坪的廠房，打造3奈米、5奈米生產基地，將牽動上下游上廠商的需求，興起一波科技業南遷風潮；另外，Google投入36億元於雲林科技園區購入工業土地，在台打造第三座數據中心，成為近年來最大金額的外資科技業購置案。

第一太平戴維斯研究部主管丁玟甄指出，這波科技狂潮下，台灣工業地產出現三個現象，一為單價1字頭或單價10萬元以下的工業地漲幅超出平均值；二為自用需求方放大選址區域，不再拘泥於原廠區周邊，跨縣市擴廠的機會上升；三為北部大型工業地稀少，單價高漲，不少逐利而居的投資客轉進中南部工業地市場。這三個現象將會帶動工業區中的蛋白區價格上升。

商用不動產方面，資金行情拱出市場買氣，下半年開始商用不動產的氣氛明顯轉變，第3季的大型交易金額達712億元，規模是第二季的3倍，今年前10大交易，就有7筆是在第三季成交，單筆投資金額放大反應買方信心提升，另一方面，核心地區的商辦或具備土地開發效益的單一產權不動產，成為資金追逐的對象，例如信義區的統一國際大樓16樓以每坪179萬元售出，比去年該棟的行情上漲1成，台中七期頂級商辦聯聚中庸則站上每坪64萬元；富邦人壽則看好長期整合重建效益，以268億元買下敦化北路的王朝大酒店，寫上史上第三高的商用不動產交易。抗跌性、稀有性以及加值機會將會是未來投資型買方的評估重點。

(時報資訊)