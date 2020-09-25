據路透社統計，由於9月中西部多州的新冠肺炎確診數激增，美國的累計確診病例在周四突破700萬大關，占全球總數超過20%。

美國的累計確診數仍為世界之冠，其次為印度的570萬例與巴西的460萬例。幾天前，美國死於新冠肺炎的人數突破20萬大關，亦在全球排名第一。在美國，每天有超過700人死於該疫病。

迄今加州的累計確診數超過80萬，在全美排名第一；其次為德州、佛羅里達州與紐約州。

除了俄亥俄州以外，中西部各州過去4周內報告的病例數均超過之前4周，其中以南達科他州與北達科他州的疫情擴散最快。南達科他州過去4周增加8129個確診病例，相當於增加166%，創下最大增幅。北達科他州的新增病例增加1倍，為8752例，其8月份同期的新增病例為4243人。這兩個州有許多病例都與南達科他州斯特吉斯市（Sturgis）舉辦一年一度的摩托車大集會有關。

根據路透社所做的分析，9月以來，美國50州中有一半的陽性確診數升高，且有10個州的單日確診數創下新高記錄。

美國的新增病例在連續8周下滑後，在上周開始回升。衛生專家認為這波確診數急升，主要與學校與大學重新開放，以及最近勞動節假期的聚會有關。

美國目前每日平均確診數為4萬例。美國國家過敏和傳染病研究所主任佛奇（Anthony Fauci）曾表示，他希望在10月流感季節開始之前，美國每日確診數能降至1萬以下。

(時報資訊)