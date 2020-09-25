美股周四雖跌深反彈，但在美總統大選的選情緊繃，與新冠疫情再度於歐美主要工業國升溫下，使華爾街分析師仍對美股普遍看空，這狀況使台股周五早盤跌深反彈，一度大漲逾百點也僅曇花一現。

不過，官股券商與四大基金等國家隊法人力挺金融、台積、台泥、台塑與中鋼等權值股，使盤勢下修幅度稍喘一口氣，加權指數終得力守12200點之上，也為盤勢在下周第三季季底作帳前夕，預留稍許空間。

台股周五開高震盪走低，在外資法人、主力群、中實戶等市場大咖，見紅大砍單不手軟下，使盤勢上下大震盪約236點，投資人盤中如坐雲宵飛車。

所幸官股出手穩住金融為主之重量級權值股，才使大盤跌勢收歛，加權股價指數終場下挫31.47點，報12232.91點，與盤中最低點12149點稍拉開差距，單日跌幅0.26%，成交2090.43億元。

短線包括股王大立光、鴻海、南亞科、聯電、友達、群創、台玻、和碩、聯發科、國巨、環球晶及台達電等重量級集團股，仍多表現疲軟。

但站在多方者，除上述公營法人力挺股票外，包括中華電、國泰金、富邦金、兆豐金、長榮、台灣大、統一、遠東新、玉山金、元大金、日月光控、長榮航、華航、廣達、仁寶、台化、南亞、台塑化、亞泥及第一金等，也見大股東護盤影子，而紅光滿面，為短多維繫人氣。

櫃買市場方面，盤勢同樣開高殺低，包括生技、電子、紡纖、鋼鐵、化學、電機、營建、航運與觀光等類股指數，悉數拉回，終場指數大跌1.98%，報158.6點，成交522.77億元。

亞股方面，受惠美股周四反彈，且共和黨為川普失言大滅火，表示若大選失利將力促和平轉移政權，使美兩黨大鬥爭消息面變數趨緩，除美股盤後電子盤持續上漲外，包括日本、南韓、澳洲、新加坡、馬來西亞、越南、印尼與印度等市場，目前多暫報臉色紅潤，但仍有大陸深滬兩市A股、泰國、香港及菲律賓等股市臉色不佳。

業內人士指出，國安基金將在10月中旬舉行例會，屆時是否持續護盤台股仍備受關注，而在歐美新冠疫情似再起波瀾下，預期國家隊法人，短期仍不會輕言退場。

加上技術指標如KD值與RSI多見超跌，與官股逢低護盤力道加大，使盤勢後市不必過分悲觀，法人預期5G、AI物聯網、電動車、高速運算等未來明星產業相關供應鏈成長潛力仍看俏，逢低波段買點契機值追蹤。

(工商 )