判斷包括營造業和不動產業景氣的「台經院營建業營業氣候測驗點」，2020年8月為106.98點，較7月下滑0.68點，結束先前連續三個月上揚的態勢。這是否暗示房市已在轉折了？

台經院研究員劉佩真25日表示，檢驗房市是否過熱的十項指標，有4項是超標，6項在安全範圍，房市今年是逐步回到正常的水準，現在是在經歷的過程。

劉佩真分析不動產業，由於8月中旬進入農曆鬼月，民眾買房登記過戶的意願降低，加上7月基期相對偏高，因此2020年8月國內建物買賣移轉件數月減率為8.1％。

對於未來半年，她說，由於時序進入傳統928檔期、年底前購屋旺季，928檔期推案量達2436億元，是今年不動產開發業者推案的主力，更何況當前的房貸利率與資金條件明顯帶動置產需求，因此短期內國內房市可望呈現供需齊揚的走勢。

(工商 )