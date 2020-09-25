新冠肺炎（COVID-19）疫情持續發燒，多國之間的航空運輸與交通持續受到影響，讓各國「國旅」都成為當前最夯，也是民眾放鬆身心的方式。在台灣竟然也衍生出「偽出國」的旅遊項目，展現國人超想飛出國的想望。為了紀念9 月 27 日世界旅遊日，Google 藝術與文化推出了全新的「It’s a Wonderful World」旅遊專頁，讓使用者可以在數千個博物館或文化景點中，自由選擇與規劃虛擬旅程，感受世界各地的風土民情彷彿躍然眼前。

今年受到疫情影響，出國旅遊的自由被壓抑，但是人們對於遠行和體驗新文化的渴望卻未曾稍歇。Google 藝術與文化計畫經理 Pierre Caessa分享到，因此Google 藝術與文化為使用者帶來了「It’s a Wonderful World」旅遊專頁，可以讓使用者在數千個博物館或文化景點中，自由選擇與規劃虛擬旅程。

Google 藝術與文化計畫透過非營利組織 CyArk 的幫助，利用擴增實境技術 (AR) 將全世界 37 個文化遺址帶到 Google 搜尋中，其中還包括了台灣的鹿港龍山寺。過去 15 年來，CyArk 打造了目前全球最大且最詳盡的世界瀕危遺址 3D 數位典藏，為這些有消失危機的遺跡留下永久記錄。

透過Google搜尋，如今不僅可以看見特定動物實體大小的AR圖像，上述文化遺址的 3D 影像也被Google轉換成互動模型，只要使用支援 AR 技術的行動裝置，就可以隨時隨地觀看並且跟它們「互動」。現在就試著到 Google搜尋，輸入台灣的「鹿港龍山寺」、德國的「布蘭登堡門」、復活節島的「Ahu Ature Huki 摩艾石像」等景點，然後下拉網頁到「3D模型」欄位，再點選「透過3D模式檢視」把它們投影出來吧，復活節島可愛的摩艾像就可瞬間出現在你的家裡！

Google 藝術與文化計畫將台灣的「鹿港龍山寺」、德國的「布蘭登堡門」、復活節島的「Ahu Ature Huki 摩艾石像」等景點，利用AR技術讓你透過Google搜尋就可體驗！（Google提供／黃慧雯台北傳真）

相較於全球跨境旅遊的挑戰，在疫情較為穩定的台灣，民眾則可把握機會多多認識、走訪國內各處耐人尋味的景點。Google今日也分享到Google 藝術與文化又新增了一個來自台灣的文化機構夥伴 － 國立臺灣美術館。位於台中的國立臺灣美術館，目前在 Google 藝術與文化平台上開設了七個線上展覽，囊括了數百件藝術與攝影作品介紹、室外雕塑園區的探索、館內的隱藏空間和兒童專區導覽等精彩內容，讓來自台灣和全球的網友們都能夠認識國美館及其館藏。

Google 藝術與文化的「「It’s a Wonderful World」旅遊專頁目前收錄了超過 10,000 個地點和 2,000 件收藏，等你盡情探索，而網友們也可以到 Google 藝術與文化的台灣夥伴頁面，了解目前來自台灣文化機構的數位內容與線上展覽。

(科技)