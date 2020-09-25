一場活動看出「韓粉的困惑」港媒：挺韓凝聚力很強

韓粉日前在雲林舉辦一場反美豬美牛的活動，有媒體觀察到，雖然前高雄市長韓國瑜遭罷後，聲量雖然退燒，但是韓粉還是不離不棄。而且這場活動上，可發現許多韓粉很困惑，因為本要表達反對美豬的立場，結果好像變成國民黨的黨員大會。從這群韓粉的困惑就可看出，他們的凝聚力還是很強，國民黨至今無人可取代韓國瑜的地位。

為了反民進黨開放美豬美牛，韓粉19日在雲林辦了一場反瘦肉精美豬美牛的活動。對於這場活動，前高雄市長韓國瑜本人也發文澄清，目前並沒有出席任何大型活動的計畫、更沒有以自身名義舉辦任何集會的相關規畫。不過，活動當天仍可看到挺韓大將杏仁哥、強強滾等人的身影，許多藍營人士也都前往參加，連黨主席江啟臣都現身。

對此，港媒《中評網》觀察到，這場活動結束後，許多挺韓直播主感到困惑，本來是挺韓人士要表達反對美豬的立場，結果好像變成國民黨的黨員大會。從這群韓粉的困惑就可看出，雖然韓流退燒，但韓粉的凝聚力還是很強。

且現在主流媒體都在民進黨掌握之下，國民黨若想握有聲量，需要挺韓人士就的相挺和協助，但問題是韓粉許多不屬於國民黨支持者，多數都是因為韓國瑜而在一起，國民黨想爭取這群韓粉的支持恐怕也不是這麼容易。

(中時新聞網)