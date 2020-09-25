關於本周稍早南韓一公務員遭北韓軍隊射殺身亡一事件，南韓青瓦台周五表示，北韓領導人金正恩對南韓民眾提出致歉。

青瓦台國安主管表示，在提交給南韓正式聲明中，北韓傳達了金正恩的訊息，他對於關於該事件讓文在寅總統和南韓民眾「失望」，感到「非常抱歉」。

據韓聯社報導，北韓將事件調查的結果告知南韓。軍隊前進到接近西部海域邊界，對入侵到北韓海域的南韓人士射殺超過十槍，符合相關手則。北韓補充，已經燃燒承載該員的漂流物質，而不是他的身體。同期間，文在寅和金正恩交流了私人信件。

(時報資訊)