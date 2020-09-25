《國際政治》槍殺南韓人 金正恩正式道歉 14:322020/09/25 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關於本周稍早南韓一公務員遭北韓軍隊射殺身亡一事件，南韓青瓦台周五表示，北韓領導人金正恩對南韓民眾提出致歉。 青瓦台國安主管表示，在提交給南韓正式聲明中，北韓傳達了金正恩的訊息，他對於關於該事件讓文在寅總統和南韓民眾「失望」，感到「非常抱歉」。 據韓聯社報導，北韓將事件調查的結果告知南韓。軍隊前進到接近西部海域邊界，對入侵到北韓海域的南韓人士射殺超過十槍，符合相關手則。北韓補充，已經燃燒承載該員的漂流物質，而不是他的身體。同期間，文在寅和金正恩交流了私人信件。 (時報資訊) #北韓 #南韓 #金正恩 #軍隊 #射殺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》新冠病例壓不下 南韓九月消費者信心大跌 09:092020/09/25 財經 文在寅震怒 要軍方加強警戒 04:102020/09/25 國際大事 陸委會換新背板 善意不見了 04:102020/09/25 兩岸要聞 DIP載具自動搬運 降低成本 04:102020/09/25 投資理財 黨姓媒體與政府的醜陋交易 04:102020/09/25 時論廣場 台美經濟合作 恐淪為附庸 04:102020/09/25 時論廣場 避資產泡沫 外銀籲人行降利率 04:102020/09/25 產業財經 數位轉型迎會展新契機 貿協開班 04:102020/09/25 投資理財 罕見！南韓公務員跳海叛逃慘遭北韓射殺 金正恩表達歉意 13:502020/09/25 國際 韓國的長壽詛咒 三個五年高齡計畫 力抗又老又窮 04:102020/09/25 產業特刊 財經熱門新聞 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 川普不做就我來 比爾蓋茲要給窮國疫苗 - 財經 競拍完瘋申購！1張現賺15萬 汎德永業周五起登記抽籤 - 財經 最新全球金融中心榜 台北狂升33名 居世界第42 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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