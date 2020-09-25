受惠於大陸車市反彈，麗清(3346)營收回穩，前8月年減幅縮小至8.3％，由於大陸車市恢復正常，積極推出新車種，麗清目前到明年1月訂單都是滿載，今年營收季季增高趨勢不變。新產品大燈控制器接獲美系客戶10年期長單，2022年開始放量。

麗清7月營收來到今年最高，達到4.26億元，主要有產品出貨一次性收入，8月恢復正常，降至3.6億元。不過，一次性收入毛利較低，公司7月淨利0.12億元，每股盈餘0.16元，8月營收雖不如7月，但毛利較高，獲利表現優於營收。

麗清來自大陸營收比重達93％，今年疫情後大陸車市自谷底彈升，銷售不但恢復正常，且車種越來越多，除了因基期相對較低外，大陸二三線城市洪水造成車子損失而產生需求，而市場上庫存去化後，配合優惠政策出台，拉貨需求因而顯現，使得麗清目前手上訂單相當不錯。

華域視覺仍是主要客戶，營收占比48％左右，大茂偉瑞柯約12％，廣州小糸比重13％，滲透率提升下，今年有望接近20％，長城則僅約3％。

新產品大燈控制器今年開始出貨大陸，法人預期明年約占營收比重3％，但公司也接獲美國車廠的皮卡車款採用，預計從台灣觀音廠出貨，目前正進行認證，預計7、8年試產，最大產能將從2022年開始，預估一年銷售250萬顆，大燈控制器2022年營收比重可望大幅增加到2成，美國車廠的訂單也從原本3.5年（2022年開始計算）延伸到10年，將為麗清新產品的貢獻帶來長期穩定收入。

(時報資訊)