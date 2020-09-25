《商情》中國8月鋁進口量創逾10年高點 14:322020/09/25 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國8月鋁進口量創逾10年高點；據中國海關總署周三公佈的數據顯示，8月中國連續第二個月為鋁淨進口國，達42萬9,464噸，較去年同期增加8倍進口量，並創逾10年高點，顯示中國正從冠狀病毒疫情恢復當中。 分析師表示，滬鋁期貨在4月及5月急漲，目前價格約為2年高點；不過全球其他地區的消費疲軟，抑制了LME期鋁價格。 昨日(9/24)，LME期鋁下跌14.5美元，報每公噸1740美元；上海期貨交易所10月鋁期貨跌405元人民幣，收報每公噸13940元人民幣。(商品行情網) (時報資訊) #全球 #中國 #月鋁 #進口量 #創逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富時納陸國債 兆元資金推升人幣 04:102020/09/25 產業財經 台股Q4教戰 鎖定高成長產業 04:102020/09/25 投資理財 《商情》需求疑慮 打壓LME基本金屬期貨全挫 10:002020/09/25 財經 股匯雙殺 台股暴跌 新台幣重貶 04:102020/09/25 財經焦點 歐盟：對中國鋁型材徵收48％臨時反傾銷關稅 11:142020/09/25 財經 股匯雙殺 台股破季線 04:102020/09/25 財經要聞 避險買盤回流 美元指數 登兩個月高點 04:102020/09/25 財經要聞 中鴻10月盤價出爐 連四漲 04:102020/09/25 證券．權證 壽險8月減持國內外股票600億 04:102020/09/25 金融．稅務 加長版黃金周 迎6億旅遊人次 04:102020/09/25 兩岸新聞 財經熱門新聞 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 競拍完瘋申購！1張現賺15萬 汎德永業周五起登記抽籤 - 財經 1朵花竟換1棟豪宅 史上最早泡沫神話看台股後市 - 財經 快來對獎！7、8月統一發票千萬獎號13362795 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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