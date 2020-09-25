中國8月鋁進口量創逾10年高點；據中國海關總署周三公佈的數據顯示，8月中國連續第二個月為鋁淨進口國，達42萬9,464噸，較去年同期增加8倍進口量，並創逾10年高點，顯示中國正從冠狀病毒疫情恢復當中。

分析師表示，滬鋁期貨在4月及5月急漲，目前價格約為2年高點；不過全球其他地區的消費疲軟，抑制了LME期鋁價格。

昨日(9/24)，LME期鋁下跌14.5美元，報每公噸1740美元；上海期貨交易所10月鋁期貨跌405元人民幣，收報每公噸13940元人民幣。(商品行情網)

(時報資訊)