太平警分局日前受邀至車籠埔國小向屯區愛心志工們實施交通安全講習及執行要領。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

今年九月路口大執法開跑，也正值學校剛開學之際，太平警分局日前受邀分兩梯次至車籠埔國小向屯區愛心志工們實施交通安全講習及執行要領，警方主要針對月初開跑「路口安全大執法」重點實施宣導，還包括交通導護工作執行要領、交通指揮手勢、簡易交通事故處理，透過投影片及事故影片口述說明，讓現場的愛心志工們能維護學童的安全，也可成為交通安全宣導種子教官，將交通安全觀念帶回家中。

太平警分局為加強校園周遭交通安全，灌輸師生們路權觀念，近期在各級學校開學之際前往實施交通安全宣導，日前應車籠埔國小之邀請，由交通組組長郭廷鍇參加該校109年度「教育志工特殊訓練」的課程，分兩梯次向數百位的愛心志工們講授及宣導，講授主題包括9月1日開始實施之「路口安全大執法」、交通導護工作執勤要領、交通違規態樣及防禦駕駛的觀念，滿滿4小時的課程講授，透過大量交通事故影片深入其境，達到宣導的目的。

太平警方表示，感謝校方提供這機會，警分局也將持續透過校園宣導，讓學校師生們了解人本交通、防禦駕駛的觀念，進而成為交通宣導種子教官，灌輸到身旁的親友們交通安全觀念，共同營造安全、友善的交通環境及確保用路人行的安全。

(中時 )