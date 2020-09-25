解放軍台海實戰軍演

美陸關係持續緊張，而美台關係卻不斷升溫，近期華府大動作兩度派高級官員訪台，觸動了北京的敏感神經。近日解放軍頻頻出動戰機在台海巡航，發出不排除武統的強烈訊息。

《環球時報》25日刊出復旦大學國際問題研究院教授沈丁立的評論指出，在許多狀況下，中方向來都強調，「不開第一槍」。然而，他強調，在維護中方核心國家利益的前提下，不開第一槍應該是有條件的。

他說，中國大陸的第一項核心國家利益是「國家主權」。當外國軍機在中方領空進行軍事偵察，因而不斷構成悍然侵犯中國主權的事件時，中方還有必要堅持不開第一槍，以確保外軍機組人員的生命安全嗎？

而第2項核心國家利益是「國家安全」，當中方核武器面臨敵國非核武器的精准攻擊時，還有必要堅持不首先使用核武器嗎？

他並強調，第3項核心國家利益是「領土完整」。當初盤踞在東北的日本軍隊推動東北獨立，並成立偽滿洲國時，東北軍堅持不開第一槍，以致國土淪喪。沈丁立說，如今中方絕不可能容忍重蹈國恥，是因為他們必然會對任何外國侵略軍堅決地開出第一槍。

另一方面，他直指，中國大陸的第4項核心國家利益是「國家統一」。北京雖竭力推動和平統一，但絕不放棄以非和平方式實現統一。他說，非和平方式雖然未必是戰爭，但很可能就是戰爭。在一場反分裂的國家統一戰爭中，大陸方面不排除開第一槍的可能。

此外，沈丁立指出，中方的第5項核心國家利益是「憲法確立的國家政治制度和社會大局穩定」。當面臨來自內外的敵對力量發動旨在顛覆中國大陸制度，並引起社會嚴重動盪的挑戰面前，中方憲法並未排除開第一槍的選擇，對外對內都是如此。

他說，中方的第6項核心國家利益，就是「經濟社會可持續發展的基本保障」。例如，解放軍對亞丁灣那些謀財害命的海盜早就開出第一槍，但槍口還是抬高了一寸。

而沈丁立建議，北京未來可基於聯合國關於開槍合法性的規範，以及基於對保護本國核心國家利益，還有地區穩定與世界和平的考慮，對外表述：中方將就不開第一槍做最大程度的克制，但不保證不開第一槍。

(中時新聞網)