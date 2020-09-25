株式會社mixi旗下的XFLAG™ Studio，即將推出首部會因觀眾的選擇而產生劇情分歧的《怪物彈珠》動畫作品「哈磊露亞 - 命運的選擇 -」！故事的最後10分鐘的劇情，會因觀眾的選擇而有不同。動畫在9月28日晚上六點，將於YouTube、Facebook上特別直播。伴隨著動畫的推出，《怪物彈珠》也推出遊戲限定角色以及臨江街夜市獨家合作活動，從10月開始更會開設在三創的期間限定店，一系列活動將帶給玩家滿滿的驚喜！

動畫「哈磊露亞 - 命運的選擇 -」的故事發生在「大停電」過後的架空世界，描述了一對一起長大的摯友ーー「哈磊露亞」以及「曉」，從寄宿在手機裡的神明中獲得力量後，加入了以異能力者為首的神祕組織「王冠」。在一起使用能力幫助人們的過程中，哈磊露亞與曉逐漸發現了政府的陰謀，為了與政府力量抗衡，兩人的理念也逐漸分歧….為熱血與淚水兼具的新形態動漫作品。

動畫主角「哈磊露亞」將作為新限定角色於《怪物彈珠》登場。（圖／怪物彈珠提供）

「哈磊露亞 - 命運的選擇 -」的故事結局會因觀眾自己的選擇而分歧。在故事的最後10分鐘、左右主角「哈磊露亞」未來的決定性場面時，會顯示「變革的狂熱」「決意的黎明」兩個選項，分別代表著「哈磊露亞」進化、神化後的故事。透過觀看進化和神化的劇情，帶給觀眾沉浸式的劇情體驗。

此外，主角「哈磊露亞」進化和神化的相關劇情會與《怪物彈珠》連動。除了「哈磊露亞」將作為《怪物彈珠》的新限定角色於轉蛋超獸神祭登場外，和動畫「哈磊露亞 - 命運的選擇 -」劇情連動的冒險也預定於近期推出。詳情請鎖定9月28日（一）18:00播出的《怪物彈珠》動畫特別直播，將同步釋出更多遊戲內情報！

人氣聲優花江夏樹飾演主角！為動畫角色獻聲

本次怪物彈珠推出全新動畫，更搭配了強大的聲優陣容，請到了知名聲優花江夏樹，飾演與日本神話的神「日本武尊」的力量產生了連結的少年——主角「哈磊露亞」。在動畫中飾演主角的摯友「曉」，則由聲優八代拓飾演。另外魅力十足的女性領導者「紅蓮」，則是由長谷川育美飾演。

花江夏樹等人氣聲優為《怪物彈珠》新動畫獻聲（圖／怪物彈珠提供）

繁中版限定！角色技能預測活動～彈珠好手神預言～登場

除遊戲內活動外，本次《怪物彈珠》亦特別設計了活動供玩家參加，只要猜對動畫動漫主角「哈磊露亞」在《怪物彈珠》中登場時會擁有的技能，就有機會獲得遊戲內的特別稱號及GASH點數999點！快來挑戰運氣！

活動期間：9月24日（四）19:00〜9月27日（日） 23:59

■參加辦法（詳細內容請確認活動網站）透過Google表單參加活動

■請先觀看角色特別影片後PV再報名。

猜中的玩家可以獲得限定稱號！

【凌駕神之力的預言家】

■此外，還會從參加本活動的玩家中，抽選出20名玩家贈送GASH點數999點！

※9月28日（一）的怪物彈珠動畫特別直播中，將表揚答對的玩家。

此外，為了紀念動畫《哈磊露亞 - 命運的選擇 -》正式公開，哈磊露亞的LINE貼圖也將於近期販售，詳情將於9月28日的彈珠爆新聞中發表！想要收藏貼圖的玩家們請密切鎖定！

《哈磊露亞 - 命運的選擇 -》限定貼圖即將登場！詳情請鎖定《怪物彈珠》爆新聞（圖／怪物彈珠提供）

「哈磊露亞 - 命運的選擇 -」作品詳情

【作品名】 哈磊露亞 - 命運的選擇 -

【CAST】

哈磊露亞（CV：花江夏樹）

曉（CV：八代拓）

紅蓮（CV：長谷川育美）

修拉（CV：熊谷健太郎）

修女瑪琍（CV：鈴木繪理）

凪（CV：富田美憂）

傑格（CV：松風雅也）

機速前輩（CV：鈴村健一）

【STAFF】

導演：龜井幹太（代表作《白兔玩偶》《不起眼女主角培育法》）

劇本作家：上江洲誠（代表作《BORUTO -火影新世代-》《為美好的世界獻上祝福！》）

製作公司：Yokohama Animation Laboratory

【動畫大綱】

因『大停電』而陷入無政府狀態，與世隔絕孤立無援的東京。被留在那裡的人們必須設法保護自己不被暴徒襲擊。拯救那些人的是『連結者』——和大停電同時發生的神之力連結，擁有特殊能力的年輕人。

連結者之中，名為“王冠“的表演集團特別受到年輕人的強力支持。在孤兒院長大的主角「哈磊露亞」以及他的摯友「曉」，兩人在特殊能力覺醒後也加入了“王冠“，每天過著使用能力幫助人們的充實日子。

但是，在東京內建立的新國會議事堂卻成了爭執的導火線——在“王冠“之中，圍繞著政府背後的企圖，以及自身所擁有的特殊能力究竟該如何使用等議題，意見相左的兩派人馬逐漸走上對立的道路。

《怪物彈珠》聯手臨江街夜市推活動 中秋逛夜市找找傲拉龍

只要跟夜市內設置的特別打卡地點合照上傳臉書 就有機會將《怪物彈珠》好禮帶回家（圖／怪物彈珠提供）

《怪物彈珠》聯手臨江街夜市推「防疫好中秋 安心夜市遊」活動（圖／怪物彈珠提供）

《怪物彈珠》團隊為本次活動特別繪製的「防疫傲拉龍」（圖／怪物彈珠提供）

除了新動畫釋出以及遊戲內活動之外，《怪物彈珠》也將與台北市臨江街夜市合作，推出「防疫好中秋 安心夜市遊」活動，《怪物彈珠》的招牌角色傲拉龍即將現身夜市的各個角落，只要跟夜市內設置的特別打卡地點合照，就有機會抽中限定「絕望君」大玩偶以及原燒雙人餐券，更可以跟合作店家索取三款「防疫傲拉龍」限定貼紙。遵守「戴口罩」、「洗手及消毒」、「保持社交距離」的原則，趕快到臨江街尋找傲拉龍可愛的身影吧！

■活動期間：9月25日（五）18:00～10月12日（一）12:00

■STEP.1 找尋來臨江街夜市玩耍的「怪物彈珠角色」！

■STEP.2 找到之後一起拍照吧！

■STEP.3 連結到下列Facebook活動頁面，①「標記兩位朋友」並②發表「照片中有怪物彈珠角色」的貼文，就算完成抽獎活動的報名囉！

★～和絕望君在家裡悠閒地玩怪物彈珠吧～大玩偶獎

「柔軟抱枕玩偶 絕望君」 ×1名

★～和重要的人一起享受美食吧～燒肉餐飲券獎

「原燒雙人餐飲券」 ×5名

※10月14日（三）抽獎完畢後，會由活動營運工作人員直接以Facebook訊息連絡中獎者。

※領取獎品時需要怪物彈珠繁體中文版的ID，還沒有下載的人請透過下方連結下載！

7周年倒數計時！《怪物彈珠》進口商品 打頭陣線上開賣

跟夜市內特別打卡地點合照 就有機會把「絕望君」大玩偶帶回家（圖／怪物彈珠提供）

《怪物彈珠》為了與各位玩家一同慶祝7週年的到來，特別與創力公司合作，將在2020年10月3日13點起，於創力網路商城先行開賣《怪物彈珠》官方授權的各項日本進口商品。10月24日起也預計將於台北三創園區內的期間限定商店進行販賣，詳細情形將於近期公開，喜愛《怪物彈珠》的玩家們請不要錯過！

※商品數量有限 怪物彈珠官方系列商品 每種商品每人購買數量限制為3個

■活動期間：

2020年10月3日 13:00〜

■限定商品搶先看

創力網路商城即將先行開賣《怪物彈珠》官方授權的各項日本進口商品（圖／怪物彈珠提供）

更多活動詳情，請參閱「怪物彈珠」官方網站及Facebook粉絲專頁、YouTube頻道掌握最新情報！

XFLAG今後也將持續提供可與親朋好友同樂，且令人「腎上腺素全開」的共鬥娛樂體驗。

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